El conflicto en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz son el recordatorio más inmediato de que el mundo puede tambalearse en cuestión de horas. Este embudo geográfico ha vuelto a poner en jaque al planeta amenazando con cortar el flujo del recurso más estratégico de la historia: el petróleo. Desde el siglo XIX, el llamado “oro negro” ha penetrado de tal manera en nuestra civilización que la humanidad ya no sabe vivir sin él; no es solo combustible y automoción, sino también la base de la cosmética, los fertilizantes, los plásticos y más de 6.000 derivados indispensables. La premisa está clara: quien controla el petróleo, controla la economía. Por eso ha sido el telón de fondo de tantas guerras y tensiones geopolíticas, ya que si se detuviera de golpe de forma inesperada, los países dependientes sufrirían una caída de vértigo hacia la bancarrota absoluta.

Pero el caso de Ormuz es solo la punta de lanza de una realidad sistémica. La economía mundial funciona como un organismo vivo donde el 90% de las mercancías se mueven por mar, según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), y gran parte de este tráfico vital debe pasar obligatoriamente por unos cuantos «cuellos de botella» naturales. Franjas de agua tan estrechas que cualquier chispa política tiene el poder de congelar el comercio global de microchips, alimentos y energía en un abrir y cerrar de ojos. Desde este medio, repasamos los 10 estrechos más importantes del mundo, donde se decide el precio de la vida cotidiana y el destino del mapa global.

Mapa de los 10 cuellos de botella vitales en el mundo. Mapa de elaboración propia

Los grifos de la energía mundial

El estrecho de Ormuz

Si el petróleo es la sangre de la economía, Ormuz es su yugular. Apenas supera los 33 kilómetros de anchura en su punto más crítico entre Irán y Omán, pero por sus aguas transita diariamente una quinta parte del consumo mundial de crudo, traducido en el 20% del total. No hay alternativa viable para las monarquías del Golfo si quieren extraer este petróleo hacia los mercados globales. Por eso, Teherán sabe que solo moviendo sus barcos militares por la zona tiene el poder de disparar el precio del barril de Brent en cuestión de minutos, utilizando el estrecho como un arma de chantaje geopolítico infalible frente a Occidente.

Es tan profundamente estratégico que el simple hecho de que Irán realice maniobras militares con lanchas rápidas puede hacer aumentar el precio del seguro de un petrolero un 400% en una mañana, antes incluso de que se haya disparado un tiro. Las primas de seguro por riesgo de guerra llegan a dispararse entre un 400 y un 4.000%, pasando de representar un 0,001% del valor del barco hasta el 4%, lo cual supone un sobrecoste de entre 7 y 9 millones de dólares solo por trayecto.

Bab el-Mandeb

Más hacia el suroeste, donde el mar Rojo se abre al océano Índico, se encuentra Bab el-Mandeb, conocido históricamente en árabe como “la puerta de las lamentaciones”. Un nombre premonitorio. Este estrecho es el paso obligatorio para cualquier barco que quiera llegar al canal de Suez desde Asia. La inestabilidad crónica de Yemen y los ataques de los rebeldes hutíes contra la navegación comercial han convertido esta franja de agua en una zona de guerra encubierta. El resultado de esta inseguridad se traduce en miles de barcos desviándose por todo el continente africano, semanas de retraso y un encarecimiento de los fletes marítimos que acaba pagando el consumidor en la caja del mercado.

Hoy, los rebeldes hutíes utilizan helicópteros armados y drones para secuestrar barcos como el Galaxy Leader, reconvertido en una atracción turística. Mientras tanto, se produce un efecto colateral: con las fragatas occidentales distraídas frenando los misiles yemeníes, los piratas somalíes han encontrado la vía libre para reactivar sus asaltos al otro lado de la orilla.

Estrechos turcos

Los estrechos del Bósforo y los Dardanelos forman una cicatriz de agua que no solo divide la ciudad de Estambul en dos continentes (Europa y Asia), sino que es el tapón geopolítico más disputado de la historia de Rusia. Para Moscú, esta franja de agua —que en algunos puntos del Bósforo apenas supera los 700 metros de anchura— es la única salida de su flota del Mar Negro hacia las aguas cálidas del Mediterráneo, y la arteria vital para exportar su petróleo y el grano ucraniano que alimenta a medio mundo.

Sin embargo, la llave de este cerrojo estratégico la tiene Turquía, gracias a una joya del derecho internacional: la Convención de Montreux 1936. Este tratado histórico otorga a Ankara el derecho exclusivo de regular el tráfico militar por los estrechos y, lo más importante, el poder de cerrarlo completamente a los barcos de guerra en tiempos de conflicto.

A raíz de la guerra de Ucrania, el gobierno turco activó esta llave jurídica blindando el acceso, lo que ha impedido a Rusia reforzar sus barcos militares afectados por los combates. Es la demostración perfecta de cómo un documento firmado hace casi un siglo es capaz de inmovilizar toda una maquinaria de guerra moderna.

Las arterias de la tecnología y el consumo masivo

El estrecho de Malaca

Por este pasillo marítimo de solo 2,5 kilómetros de anchura en su punto más crítico (el canal de Phillips) navega el triple de barcos que por el canal de Suez. Este enclave es una vía marítima que conecta el mar de Andamán, en el océano Índico, con el mar de la China Meridional, en el océano Pacífico. Se encuentra entre la costa nororiental de la isla de Sumatra en Indonesia y la costa suroccidental de la península de Malaca, lo que facilita la conexión de importantes economías de Asia como, India, Malasia, Singapur y Tailandia.

Es el talón de Aquiles del gigante asiático, el llamado “dilema de Malaca”: Pekín sabe que si los EE.UU. o una crisis internacional bloquearan el estrecho, el 80% de sus importaciones de energía y su tejido exportador quedarían congelados. Esta densidad de tráfico tan brutal obliga a los megamercantes a reducir la velocidad hasta casi detenerse, un hecho que convierte el estrecho en el paraíso histórico de la piratería moderna, donde los asaltos relámpago para robar mercancías y tripulaciones son una amenaza silenciosa pero constante.

El estrecho de Taiwán

A diferencia de otros embudos geográficos, el valor del Estrecho de Taiwán no se cuenta en toneladas de crudo o carbón, sino en nanómetros. Este canal bordea la isla de Taiwán, el hogar de TSMC, la compañía multinacional taiwanesa que fabrica el 90% de los semiconductores más avanzados del planeta. Si estallara un conflicto militar en estas aguas —por donde cruza, aproximadamente, la mitad de la flota mundial de contenedores—, la civilización se quedaría sin cerebro. La producción global de teléfonos inteligentes, tarjetas gráficas, coches eléctricos y servidores de inteligencia artificial sufriría un choque tecnológico sin precedentes.

El canal de Suez

Cavado literalmente a mano en el siglo XIX, Suez es una autopista de agua completamente plana de 193 kilómetros que conecta dos mares sin una sola esclusa. Pero su legado va más allá de la navegación; su inauguración, en 1869, fue uno de los eventos culturales y de infraestructura más extravagantes de la historia. Para recibir a las autoridades internacionales, Egipto construyó a contrarreloj la actual avenida de las Pirámides —una pista de tierra de 8 kilómetros hecha solo para que pasaran los carruajes reales— y el palacio del Mena House, hoy uno de los hoteles más icónicos del mundo. El delirio fue tal que el director de antigüedades de Egipto, Auguste Mariette, diseñó la ruta turística para los invitados y escribió el texto que serviría de base para el libreto de la mítica ópera Aida, de Giuseppe Verdi. Incluso la misma Estatua de la Libertad que hoy corona Nueva York se diseñó originalmente para lucir e iluminar desde la boca del canal de Suez, pero los problemas técnicos y de presupuesto terminaron desviando el monumento hacia Manhattan.

Hoy en día, toda esta mística convive con una fragilidad sistémica absoluta. El mundo lo recordó en 2021 cuando el barco Ever Given quedó encallado en diagonal por un golpe de viento, taponando una arteria por donde pasa el 12% del comercio global y reteniendo 9.600 millones de dólares en mercancías al día (unos 400 millones por hora). Además, la trinchera ha alterado la biología del planeta de forma permanente: a través de la llamada “migración lessepsiana”, cientos de especies de peces y medusas del Mar Rojo se están mudando hacia el Mediterráneo.

El clima y los planes B de la navegación

Canal de Panamá

Panamá es lo contrario hidráulico de Suez: una escalera de hormigón que sube y baja barcos gigantes a través de una cordillera. Pero su funcionamiento esconde un punto débil crítico de cara al futuro: no utiliza agua del mar, sino el agua dulce del lago artificial de Gatún. Cada vez que un solo barco cruza sus esclusas, se necesitan unos 200 millones de litros de agua dulce que acaban lanzados directamente al océano. Con las sequías extremas de los últimos años, el canal se está quedando sin lluvia para llenar sus capacidades, lo que ha obligado a las autoridades a reducir drásticamente el tráfico diario y ha trastocado las rutas comerciales de los EE.UU.

La estrechez de la infraestructura es tan mítica que los astilleros de todo el mundo diseñan sus mercantes (los estándares Panamax) adaptados al milímetro del canal; a veces, el margen de maniobra entre el casco de hierro y el muro es de apenas 60 centímetros a cada lado. Como curiosidad geográfica, el istmo hace una ese tan pronunciada que voltea la brújula: es de los pocos lugares del mundo donde puedes ver nacer el sol sobre el océano Pacífico y ponerse sobre el Atlántico.

Estrecho de Bering

Allí donde el Pacífico Norte choca con el océano Ártico se encuentra el estrecho de Bering, una franja de agua donde los EE.UU. y Rusia se miran directamente a la cara. Apenas tiene 82 kilómetros de anchura, pero su verdadero secreto se encuentra exactamente en el medio, en las islas Diómedes. Separadas por solo 3,8 kilómetros, la Diómedes Grande pertenece a Rusia y la Diómedes Pequeña a los EE.UU. Entre ellas, pasa la línea internacional de cambio de fecha. Desde la isla americana se puede mirar a la rusa y ver “el mañana”, ya que hay una diferencia de 21 horas. Durante la Guerra Fría fue bautizada como “la cortina de hielo”.

Hoy, la crisis climática está transformando este rincón congelado en uno de los puntos más calientes del planeta. El deshielo progresivo está abriendo la Ruta Marítima del Norte, un atajo a través del Ártico que promete reducir un 40% el tiempo de navegación entre Asia y Europa en comparación con el canal de Suez. Quien controla las puertas de Bering controla el acceso a esta nueva mina de oro logística. Consciente de ello, Moscú militariza su costa siberiana a una velocidad de vértigo, abriendo nuevas bases y desplegando rompehielos para asegurarse de que el futuro del comercio polar se gobierne bajo las condiciones del Kremlin.

Los centinelas del Atlántico

Estrecho de Gibraltar

Es el único acceso natural que conecta el océano Atlántico con el mar Mediterráneo, una grieta de apenas 14 kilómetros donde Europa y África casi se tocan. Controlar Gibraltar significa gobernar la llave de paso de todo un mar interior. Por eso es uno de los puntos más vigilados y militarizados del planeta, donde se cruzan los intereses de la OTAN a través de la base aeronaval de Rota y el Peñón británico. Más allá del tráfico de mercancías, su gestión es un rompecabezas geopolítico permanente: es una frontera caliente marcada por la presión migratoria y la vigilancia contra el narcotráfico, donde cualquier movimiento burocrático o militar entre las dos orillas se lee en clave de seguridad internacional.

El GIUK Gap

El acrónimo formado por Groenlandia, Islandia y el Reino Unido (por sus siglas en inglés) bautiza el choke point más extenso, profundo e invisible del mundo. No hablamos de un canal estrecho visible desde la costa, sino de una línea oceánica imaginaria en el Atlántico Norte. Durante la Guerra Fría, fue la obsesión de la OTAN por colocar hidrófonos y detectar los submarinos soviéticos. Hoy, con la reactivación de la flota rusa del Ártico, este vacío de aguas heladas ha vuelto a la primera línea. El motivo del miedo actual ya no es solo el lanzamiento de misiles nucleares, sino una vulnerabilidad mucho más pragmática: el sabotaje de los cables de fibra óptica submarinos que cruzan esta grieta oceánica y que sostienen una parte muy importante del tráfico de internet y las transacciones financieras mundiales. Un corte coordinado en el GIUK Gap podría desconectar países enteros en cuestión de milisegundos.