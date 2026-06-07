El conflicte a l’Iran i el bloqueig de l’estret d’Ormuz són el recordatori més immediat que el món pot trontollar en qüestió d’hores. Aquest embut geogràfic ha tornat a posar en escac el planeta amenaçant de tallar el flux del recurs més estratègic de la història: el petroli. Des del segle XIX, l’anomenat “or negre” ha penetrat de tal manera en la nostra civilització que la humanitat ja no sap viure sense ell; no és només combustible i automoció, sinó també la base de la cosmètica, els fertilitzants, els plàstics i més de 6.000 derivats indispensables. La premissa és clara: qui controla el petroli, controla l’economia. Per això ha estat el teló de fons de tantes guerres i tensions geopolítiques, ja que si s’estanqués de cop de forma inesperada, els països dependents patirien una caiguda de vertigen cap a la bancarrota absoluta.
Però el cas d’Ormuz és només la punta de llança d’una realitat sistèmica. L’economia mundial funciona com un organisme viu on el 90% de les mercaderies es mouen per mar, segons la Conferència de les Nacions Unides sobre Comerç i Desenvolupament (UNCTAD), i gran part d’aquest trànsit vital ha de passar obligatòriament per uns quants “colls d’ampolla” naturals. Franges d’aigua tan estretes que qualsevol espurna política té el poder de congelar el comerç global de microxips, aliments i energia en un tancar i obrir d’ulls. Des d’aquest mitjà, repassem els 10 estrets més importants del món, on es decideix el preu de la vida quotidiana i el destí del mapa global.
Els grifons de l’energia mundial
L’estret d’Ormuz
Si el petroli és la sang de l’economia, Ormuz és la seva jugular. Amb prou feines supera els 33 quilòmetres d’amplada en el seu punt més crític entre l’Iran i l’Oman, però per les seves aigües hi transita diàriament una cinquena part del consum mundial de cru, traduït en el 20% del total. No hi ha cap alternativa viable per a les monarquies del Golf si volen extreure aquest petroli cap als mercats globals. Per això, Teheran sap que només fent moure els seus vaixells militars per la zona té el poder de disparar el preu del barril de Brent en qüestió de minuts, utilitzant l’estret com una arma de xantatge geopolític infal·lible davant d’Occident.
És tan profundament estratègic que el simple fet que l’Iran hi faci maniobres militars amb llanxes ràpides pot fer augmentar el preu de l’assegurança d’un vaixell cisterna un 400% en un matí, abans fins i tot que s’hagi disparat un tret. Les primes d’assegurança per risc de guerra arriben a disparar-se entre un 400 i un 4.000%, passant de representar un 0,001% del valor del vaixell fins al 4%, la qual cosa suposa un sobrecost d’entre 7 i 9 milions de dòlars només per trajecte.
Bab el-Màndeb
Més cap al sud-oest, on el mar Roig s’obre a l’oceà Índic, es troba Bab el-Màndeb, conegut històricament en àrab com “la porta de les lamentacions”. Un nom premonitori. Aquest estret és el pas obligatori per a qualsevol vaixell que vulgui arribar al canal de Suez des de l’Àsia. La inestabilitat crònica del Iemen i els atacs dels rebels houthis contra la navegació comercial han convertit aquesta franja d’aigua en una zona de guerra encoberta. El resultat d’aquesta inseguretat es tradueix en milers de vaixells desviant-se per tot el continent africà, setmanes de retard i un encariment dels nòlits marítims que acaba pagant el consumidor a la caixa del mercat.
Avui, els rebels houthis utilitzen helicòpters armats i drons per segrestar vaixells com el Galaxy Leader, reconvertit en una atracció turística. Mentrestant, es produeix un efecte col·lateral: amb les fragates occidentals distretes frenant els míssils iemenites, els pirates somalis han trobat la via lliure per reactivar els seus assalts a l’altre costat de la riba.
Estrets turcs
Els estrets del Bòsfor i els Dardanels formen una cicatriu d’aigua que no només divideix la ciutat d’Istanbul en dos continents (Europa i Àsia), sinó que és el tap geopolític més disputat de la història de Rússia. Per a Moscou, aquesta franja d’aigua —que en alguns punts del Bòsfor amb prou feines supera els 700 metres d’amplada— és l’única sortida de la seva flota de la Mar Negra cap a les aigües càlides de la Mediterrània, i l’artèria vital per exportar el seu petroli i el gra ucraïnès que alimenta mig món.
Tanmateix, la clau d’aquest pany estratègic la té Turquia, gràcies a una joia del dret internacional: la Convenció de Montreux 1936. Aquest tractat històric atorga a Ankara el dret exclusiu de regular el trànsit militar pels estrets i, el més important, el poder de tancar-lo completament als vaixells de guerra en temps de conflicte.
Arran de la guerra d’Ucraïna, el govern turc va activar aquesta clau jurídica blindant l’accés, cosa que ha impedit a Rússia reforçar els seus vaixells militars afectats pels combats. És la demostració perfecta de com un document signat fa gairebé un segle és capaç d’immobilitzar tota una maquinària de guerra moderna.
Les artèries de la tecnologia i el consum massiu
L’estret de Malaca
Per aquest passadís marítim de només 2,5 quilòmetres d’amplada en el seu punt més crític (el canal de Phillips) hi navega el triple de vaixells que pel canal de Suez. Aquest enclavament és una via marítima que connecta el mar d’Andaman, a l’oceà Índic, amb el mar de la Xina Meridional, a l’oceà Pacífic. Es troba entre la costa nord-oriental de l’illa de Sumatra a Indonèsia i la costa sud-occidental de la península de Malaca, la qual cosa facilita la connexió d’importants economies d’Àsia com, l’Índia, Malàisia, Singapur i Tailàndia.
És el taló d’Aquil·les del gegant asiàtic, l’anomenat “dilema de Malaca”: Pequín sap que si els EUA o una crisi internacional bloquegessin l’estret, el 80% de les seves importacions d’energia i el seu teixit exportador quedarien congelats. Aquesta densitat de trànsit tan brutal obliga els megamercants a reduir la velocitat fins a gairebé aturar-se, un fet que converteix l’estret en el paradís històric de la pirateria moderna, on els assalts llampec per robar mercaderies i tripulacions són una amenaça silenciosa però constant.
L’estret de Taiwan
A diferència d’altres embuts geogràfics, el valor de l’Estret de Taiwan no es compta en tones de cru o carbó, sinó en nanòmetres. Aquest canal voreja l’illa de Taiwan, la llar de TSMC, la companyia multinacional taiwanesa que fabrica el 90% dels semiconductors més avançats del planeta. Si esclatés un conflicte militar en aquestes aigües —per on creua, aproximadament, la meitat de la flota mundial de contenidors—, la civilització es quedaria sense cervell. La producció global de telèfons intel·ligents, targetes gràfiques, cotxes elèctrics i servidors d’intel·ligència artificial patiria un xoc tecnològic sense precedents.
El canal de Suez
Buidat literalment a mà al segle XIX, Suez és una autopista d’aigua completament plana de 193 quilòmetres que connecta dos mars sense una sola resclosa. Però el seu llegat va més enllà de la navegació; la seva inauguració, l’any 1869, va ser un dels esdeveniments culturals i d’infraestructura més estrafolaris de la història. Per rebre les autoritats internacionals, Egipte va construir a contrarellotge l’actual avinguda de les Piràmides —una pista de terra de 8 quilòmetres feta només perquè passessin els carruatges reials— i el palau del Mena House, avui un dels hotels més icònics del món. El deliri va ser tal que el director d’antiguitats d’Egipte, Auguste Mariette, va dissenyar la ruta turística per als convidats i va escriure el text que serviria de base per al llibret de la mítica òpera Aïda, de Giuseppe Verdi. Fins i tot la mateixa Estàtua de la Llibertat que avui corona Nova York s’ha dissenyat originalment per lluir i il·luminar des de la boca del canal de Suez, però els problemes tècnics i de pressupost van acabar desviant el monument cap a Manhattan.
Avui dia, tota aquesta mística conviu amb una fragilitat sistèmica absoluta. El món ho va recordar el 2021 quan el vaixell Ever Given va quedar encallat en diagonal per un cop de vent, taponant una artèria per on passa el 12% del comerç global i retenint 9.600 milions de dòlars en mercaderies al dia (uns 400 milions per hora). A més, la trinxera ha alterat la biologia del planeta de forma permanent: a través de l’anomenada “migració lessepsiana”, centenars d’espècies de peixos i meduses del Mar Roig s’estan mudant cap al Mediterrani.
El clima i els plans B de la navegació
Canal de Panamà
Panamà és el contrari hidràulic de Suez: una escala de formigó que puja i baixa vaixells gegants a través d’una serralada. Però el seu funcionament amaga un punt feble crític de cara al futur: no utilitza aigua del mar, sinó l’aigua dolça del llac artificial de Gatún. Cada vegada que un sol vaixell creua les seves rescloses, es necessiten uns 200 milions de litres d’aigua dolça que acaben llançats directament a l’oceà. Amb les sequeres extremes dels últims anys, el canal s’està quedant sense pluja per omplir les seves capacitats, fet que ha obligat les autoritats a reduir dràsticament el trànsit diari i ha capgirat les rutes comercials dels EUA.
L’estretor de la infraestructura és tan mítica que les drassanes d’arreu del món dissenyen els seus mercants (els estàndards Panamax) adaptats al mil·límetre del canal; a vegades, el marge de maniobra entre el casc de ferro i el mur és de tot just 60 centímetres a cada banda. Com a curiositat geogràfica, l’istme fa una essa tan pronunciada que capgira la brúixola: és dels pocs llocs del món on pots veure néixer el sol sobre l’oceà Pacífic i pondre’s sobre l’Atlàntic.
Estret de Bering
Allà on el Pacífic Nord xoc amb l’oceà Àrtic es troba l’estret de Bering, una franja d’aigua on els EUA i Rússia es miren directament a la cara. Amb prou feines fa 82 quilòmetres d’amplada, però el seu autèntic secret es troba exactament al mig, a les illes Diomedes. Separades per només 3,8 quilòmetres, la Diomeda Gran pertany a Rússia i la Diomeda Petita als EUA. Entre elles, hi passa la línia internacional de canvi de data. Des de l’illa americana es pot mirar a la russa i veure “el demà”, ja que hi ha una diferència de 21 hores. Durant la guerra Freda va ser batejada com “la cortina de gel”.
Avui, la crisi climàtica està transformant aquest racó congelat en un dels punts més calents del planeta. El desgel progressiu està obrint la Ruta Marítima del Nord, una drecera a través de l’Àrtic que promet reduir un 40% el temps de navegació entre l’Àsia i Europa en comparació amb el canal de Suez. Qui controla les portes de Bering controla l’accés a aquesta nova mina d’or logística. Conscient d’això, Moscou militaritza la seva costa siberiana a una velocitat de vertigen, obrint noves bases i desplegant trencaglaços per assegurar-se que el futur del comerç polar es governi sota les condicions del Kremlin.
Els sentinelles de l’Atlàntic
Estret de Gibraltar
És l’únic accés natural que connecta l’oceà Atlàntic amb el mar Mediterrani, una escletxa de tot just 14 quilòmetres on Europa i l’Àfrica gairebé es toquen. Controlar Gibraltar significa governar la clau de pas de tot un mar interior. Per això és un dels punts més vigilats i militaritzats del planeta, on es creuen els interessos de l’OTAN a través de la base aeronaval de Rota i el Penyal britànic. Més enllà del trànsit de mercaderies, la seva gestió és un trencaclosques geopolític permanent: és una frontera calenta marcada per la pressió migratòria i la vigilància contra el narcotràfic, on qualsevol moviment burocràtic o militar entre les dues ribes es llegeix en clau de seguretat internacional.
El GIUK Gap
L’acrònim format per Groenlàndia, Islàndia i el Regne Unit (per les seves sigles en anglès) bateja el choke point més extens, profund i invisible del món. No parlem d’un canal estret visible des de la costa, sinó d’una línia oceànica imaginària a l’Atlàntic Nord. Durant la Guerra Freda, va ser l’obsessió de l’OTAN per col·locar-hi hidròfons i detectar-hi els submarins soviètics. Avui, amb la reactivació de la flota russa de l’Àrtic, aquest buit d’aigües gelades ha tornat a la primera línia. El motiu de la por actual ja no és només el llançament de míssils nuclears, sinó una vulnerabilitat molt més pragmàtica: el sabotatge dels cables de fibra òptica submarins que creuen aquesta escletxa oceànica i que sostenen una part molt important del trànsit d’internet i les transaccions financeres mundials. Un tall coordinat al GIUK Gap podria desconnectar països sencers en qüestió de mil·lisegons.