A menudo se dice que hay trenes que solo pasan una vez en la vida, pero Andy Burnham (Liverpool, 1970) se encuentra por tercera vez con la oportunidad de ser el primer ministro del Reino Unido, después de quedar cuarto en 2010 y segundo en 2015 en las primarias del Partido Laborista. Junio de 2026 se marcará como el momento en que el «rey del norte», un título informal que se ganó como alcalde de Manchester, ha completado uno de los regresos más audaces de la política contemporánea del Reino Unido. Con la dimisión como premier de un Keir Starmer acorralado por la caída de popularidad del partido, y tras ganar de forma abrumadora una elección parcial en Makerfield para recuperar su acta de diputado, Burnham se encuentra en una posición idónea, porque es el candidato de consenso para convertirse en el nuevo líder del Partido Laborista y primer ministro del Reino Unido.

Para muchos, no es una llegada sorpresa, sino la culminación de una larga maratón política. Burnham representa un perfil más obrero y arraigado que su predecesor; es decir, un puente perfecto entre la experiencia institucional en Westminster y el carisma de la política local de proximidad.

De las alfombras de Whitehall a las trincheras de Manchester

Nacido en el seno de una familia trabajadora, la trayectoria de Burnham se ha movido en una dualidad constante. A pesar de haber nacido en un hogar obrero, fue educado en la Universidad de Cambridge y ha escalado hasta los lugares más altos del poder en la capital. Formó parte del aparato del estado durante los gobiernos de Blair y Brown, donde fue secretario de Estado de Salud (2009-2010). Durante aquella época se le veía como un político ortodoxo, de porte impecable, que nunca salía del guion oficial del partido.

El Parlamento británico es conocido por ser un nido de conspiraciones internas y luchas de facciones, pero Burnham ha sido un estratega hábil que ha sabido moverse por los pasillos del poder, hacer alianzas en el momento justo y evitar los escándalos que hundieron las carreras de otros compañeros de gabinete, como el escándalo parlamentario de los gastos públicos de 2009.

Su transformación llegó después de perder las primarias laboristas de 2015 ante la izquierda más radical de Jeremy Corbyn. Lejos de retirarse, Burnham hizo las maletas y giró la mirada hacia el norte de Inglaterra. En 2017 se convirtió en el primer alcalde de Gran Manchester, un cargo que utilizó como laboratorio político para poner en práctica las medidas que ahora quiere exportar a todo el país.

«En Westminster se habla un lenguaje de sumas y juegos políticos de salón, mientras que la gente de la calle está hablando de si puede pagar la calefacción o de si el tren llegará a tiempo para ir a trabajar», ha criticado Burnham a menudo para justificar su distanciamiento de la capital. Con estas declaraciones, el exalcalde ha sabido contraponer la realidad de los despachos de Londres con los problemas materiales de las familias trabajadoras del norte, convirtiendo su distancia física de Downing Street en su principal activo político.

Como alcalde, Burnham se quitó la corbata, nacionalizó los autobuses de la región para crear un sistema de transporte integrado y barato — el Bee Network — y se enfrentó abiertamente al gobierno conservador de Londres durante la pandemia para defender las ayudas económicas para el norte de Inglaterra. Además, se ganó la fama de hombre comprometido con las causas sociales con la financiación de fondos solidarios para luchar contra la falta de vivienda. Pasó de ser un burócrata de la capital a ser visto como el escudo protector de las regiones olvidadas por el centralismo londinense.

Las claves del fenómeno

El secreto de su popularidad, que dobla en las encuestas la valoración que tenía Starmer, radica en tres pilares. En primer lugar, a diferencia del perfil más frío del primer ministro saliente, Burnham conecta a través de la empatía y de una identidad cultural (es un apasionado del fútbol y la música indie) muy cercana a la working class británica.

El Primer ministro británico Keir Starmer. Pool/PA Wire/dpa

El programa de Burnham propone acabar con la economía del «goteo»; es decir, la idea de que las políticas fiscales que favorecen a las empresas y las clases más ricas acabarán beneficiando al resto de la sociedad a través de la inversión y la creación de empleo. Plantea acabar con este modelo económico a través de la descentralización masiva del poder fiscal y de un ataque directo a los costos de la vida mediante la regulación de bienes y servicios esenciales como el transporte, la energía y el agua. Un estudio de un equipo dirigido por el profesor Nick Bloom, de la Universidad Stanford, señala que la economía del Reino Unido sufrió un impacto del 6% en su PIB por los efectos del Brexit.

Además, su reciente victoria en la circunscripción de Makerfield frente al partido Reform UK de Nigel Farage demuestra que su discurso de justicia social es capaz de retener el voto obrero que el laborismo ha perdido durante los años del Brexit.

La realidad macroeconómica inglesa

Gobernar el Reino Unido desde Downing Street, sin embargo, no es lo mismo que gestionar un gran área metropolitana. Los analistas recuerdan que Burnham se encontrará un país económicamente estancado y unos servicios públicos al límite de sus fuerzas. Las principales instituciones económicas del país dibujan un panorama casi de emergencia.

Por un lado, el FMI ha rebajado las previsiones de crecimiento del PIB británico hasta un escaso 1%, mientras que la asesoría y consultoría económica Oxford Economics advierten que la económica del Reino Unido lucha por encontrar una base sólida debido a la debilidad del consumo y la baja productividad. Según los datos de la Office for National Statistics, la deuda neta del sector público (PSND) se ha elevado, aproximadamente, al 95% del PIB. El estado gasta miles de millones solo en pagar los intereses de esta deuda, dejando sin margen de maniobra la financiación de hospitales o escuelas. En un reciente informe de mercado sobre el futuro gobierno de Burnham, los analistas del Barclay Private Bank advierten que su «credibilidad fiscal» será examinada inmediatamente.

Su modelo de intervención y gasto en transporte o vivienda (bautizado como Manchesterism) chocará con la cruda realidad de unos presupuestos bajo mínimos. Cualquier intento de rescate público —como el de la fallida compañía de aguas Thames Water— podría costar miles de millones en compensaciones, una línea roja que, según periodistas como Kiran Stacey de The Guardian, el presupuesto actual casi no se puede permitir.

La transición que se está cocinando en Londres. Con figuras clave del Partido Laborista como el exsecretario de Salud Wes Streeting apartándose para cederle el paso, se espera que Burnham tome el control del partido a mediados de julio. El «Rey del Norte» se prepara para cruzar las puertas del número 10 de Downing Street con una promesa tan sencilla como ambiciosa: cambiar el partido Laborista para cambiar, en última instancia, la política de todo un país. A pesar de todo, el consenso de los expertos es claro: la realidad macroeconómica del Reino Unido puede ser su rival más implacable.