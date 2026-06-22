El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, dimitió este lunes en una declaración emotiva desde el número 10 de Downing Street, donde comunicó, acompañado de su esposa, que dará un paso al lado: «Dimito como líder del Partido Laborista». Entre sus logros como jefe del gobierno británico, detalló que ha restablecido la confianza en la economía, la defensa y la seguridad nacional, al mismo tiempo que «erradicó el antisemitismo» del Partido Laborista, su formación política. El golpe laborista de las últimas elecciones municipales y el regreso a escena de su gran rival en el partido, el exalcalde de Manchester Andy Burnham, han hundido su criticada figura. Antes de anunciar su renuncia como primer ministro, Starmer recalcó que heredó un partido en «bancarrota política, financiera y moral».

Todas las decisiones que ha tomado, subrayó, han buscado «anteponer» el interés del Reino Unido: «Por eso dimito como líder del partido», indicó. Esta mañana comunicó su decisión al rey, Carlos III. Starmer ha pasado por un período de reflexión con su familia en su residencia rural de Chequers.

Seis primeros ministros en una década

Según la cadena británica Sky News, este domingo la ministra de exteriores, Yvette Cooper, fue la última integrante del gabinete en recomendar a Starmer su dimisión. Sin embargo, el primer ministro saliente reconoció que la pregunta que se hace su partido es si es el mejor posicionado para enfrentar las elecciones. Momentáneamente, no obstante, ha anunciado que permanecerá en el cargo hasta que haya un proceso ordenado de reemplazo, derivado de las elecciones primarias laboristas. El plazo para presentar candidaturas se abrirá el 9 de julio. Burnham, preferido en los pronósticos para relevar al jefe de gobierno británico, tomará posesión de su cargo como diputado por la circunscripción de Makerfield este lunes al mediodía, un paso imprescindible para poder aspirar al liderazgo del partido y, a continuación, asumir la dirección como primer ministro.

En la última década, desde el referéndum del Brexit, celebrado en junio de 2016, el país británico ha tenido seis primeros ministros, tres de los cuales en los últimos dos años de gobierno conservador antes de la victoria de Starmer en el verano de 2024.

Un «estadista» de la seguridad europea

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un mensaje difundido en sus redes, describió al jefe de gobierno británico como un «estadista» que ha fortalecido la seguridad europea y ucraniana.

It can take many leaders years to grow into the statesman you became in just two years.



European and Ukrainian security is stronger because of you.



Thank you, dear Keir. pic.twitter.com/XkX53ZEG4b — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 22, 2026

«A muchos líderes les lleva años crecer hasta convertirse en el estadista en que te has convertido en solo dos años», escribió la mandataria alemana en X. Además, concluyó su mensaje agradeciendo el papel del premier británico, un gesto que evidencia el acercamiento que impulsó durante su mandato con el objetivo de normalizar las relaciones entre el Reino Unido y la UE.

La semana pasada, Starmer y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, anunciaron el acuerdo sobre la fecha de la siguiente cumbre entre el Reino Unido y la UE, prevista para el 22 de julio en Bruselas.