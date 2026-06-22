El primer ministre del Regne Unit, Keir Starmer, ha dimitit aquest dilluns en una declaració emotiva des del número 10 de Downing Street, on ha comunicat, acompanyat de la seva dona, que farà un pas al costat: “Dimitiré com a líder del Partit Laborista”. Entre els seus èxits com a cap del govern britànic, ha detallat que ha restablert la confiança en l’economia, la defensa i la seguretat nacional, alhora “erradicant l’antisemitisme” del Partit Laborista, la seva formació política. La patacada laborista de les darreres eleccions municipals i el retorn a escena del seu gran rival al partit, l’exalcalde de Manchester Andy Burnham, han ensorrat la seva criticada figura. Abans d’anunciar la seva resignació com a primer ministre, Starmer ha recalcat que va heretar un partit en “fallida política, financera i moral”.
Totes les decisions que ha pres, ha reblat, han buscat “anteposar” l’interès del Regne Unit: “Per això dimitiré com a líder del partit”, ha indicat. Aquest matí li ha comunicat la seva decisió al rei, Carles III. Starmer ha travessat un període de reflexió amb la seva família a la seva residència rural de Chequers.
Sis primers ministres en una dècada
Segons la cadena britànica Sky News, aquest diumenge la ministra d’exteriors, Yvette Cooper, ha sigut l’última integrant del gabinet en recomanar Starmer la seva dimissió. Tanmateix, el primer ministre sortint ha reconegut que la pregunta que es fa el seu partit és si és el més ben posicionat per afrontar les eleccions. Momentàniament, però, ha anunciat que romandrà al càrrec fins que hi hagi un procés ordenat de reemplaçament, derivat de les eleccions primàries laboristes. El termini per presentar candidatures s’obrirà el 9 de juliol. Burnham, preferit en els pronòstics per rellevar el cap de govern britànic, prendrà possessió del seu càrrec com a diputat per la circumscripció de Makerfield aquest dilluns al migdia, un pas imprescindible per a poder aspirar al lideratge del partit i, a continuació, assumir la direcció com a primer ministre.
En la darrera dècada, des del referèndum del Brexit, celebrat el juny de 2016, el país britànic ha tingut sis primers ministres, tres dels quals en els últims dos anys de govern conservador abans de la victòria de Starmer l’estiu de 2024.
Un “estadista” de la seguretat europea
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, en un missatge difós a les seves xarxes, ha descrit el cap de govern britànic com un “estadista” que ha enfortit la seguretat europea i ucraïnesa.
It can take many leaders years to grow into the statesman you became in just two years.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 22, 2026
European and Ukrainian security is stronger because of you.
Thank you, dear Keir. pic.twitter.com/XkX53ZEG4b
“A molts líders els porta anys créixer fins a convertir-se en l’estadista en què t’has convertit en només dos anys”, ha escrit la mandatària alemanya a X. A més, ha conclòs el seu missatge agraint el paper del premier britànic, un gest que evidencia l’apropament que va impulsar durant el seu mandat amb l’objectiu de normalitzar les relacions entre el Regne Unit i la UE.
La setmana passada, Starmer i el president del Consell Europeu, António Costa, van anunciar l’acord sobre la data de la següent cimera entre el Regne Unit i la UE, prevista pel 22 de juliol a Brussel·les.