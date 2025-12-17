Protección Civil, que a primera hora de la tarde daba por superado el primer episodio importante de tormentas en Cataluña, ha enviado una alerta a los móviles de Montsià por lluvias intensas durante dos horas la tarde del miércoles. El texto recomienda evitar desplazamientos y zonas inundables en toda la comarca. La alerta también pide a quien pueda que suba a plantas superiores de las casas y que si comienza a entrar agua llamen al 112.

El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que la intensidad de la lluvia puede ser de más de 20 litros por metro cuadrado en 30 minutos, especialmente en el municipio de Alcanar. Por su parte, la Agencia Catalana del Agua, ha hecho un aviso comarcal en Montsià porque la situación meteorológica actual puede afectar la red fluvial con aumentos repentinos del nivel del agua de ríos, arroyos y otros cursos fluviales.

La alerta se ha reducido hacia las 19 horas, aunque desde Protección Civil continúan pidiendo precaución. A lo largo de la tarde, los Bomberos han realizado ocho servicios por inundaciones de bajos y aparcamientos, la mayoría en Alcanar, por la lluvia intensa en Montsià.

Pantalla de un teléfono móvil en Montsià con un mensaje ES-Alert de Protección Civil por lluvia intensa Fecha de publicación: miércoles 17 de diciembre del 2025, 17:42 Localización: Barcelona Autor: ACN

Piden precaución a la ciudadanía

Protección Civil recuerda que, aunque la intensidad de las lluvias disminuya en todo el país, sigue siendo importante extremar las precauciones en la movilidad ante la posibilidad de lluvia localmente intensa. Es necesario evitar cruzar ríos, arroyos y barrancos, y acercarse a zonas inundables. Los responsables de Protección Civil señalan que la situación está «más tranquila» en todo el país, pero han pedido «no bajar la intensidad». En este sentido, recuerdan que todavía puede haber lluvias en el Baix Ebre y especialmente en Montsià. «Reducimos la alerta, pero pedimos prudencia aún», insisten.