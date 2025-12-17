Protecció Civil, que a primera hora de la tarda donava per superada el primer episodi important de tempestes a Catalunya, ha enviat una alerta als mòbils del Montsià per pluges intenses durant dues hores la tarda de dimecres. El text recomana evitar desplaçaments i zones inundables a tota la comarca. L’alerta també demana a qui pugui que pugui a plantes superiors de les cases i que si comença a entrar aigua que truquin al 112.
El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que la intensitat de la pluja pot ser de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment al municipi d’Alcanar. Per la seva banda, l’Agència Catalana de l’Aigua, ha fet un avís comarcal al Montsià perquè la situació meteorològica actual pot afectar la xarxa fluvial amb augments sobtats del nivell de l’aigua de rius, rieres i altres cursos fluvials.
L’alerta s’ha rebaixat cap a les 19 hores, malgrat que des de Protecció Civil continuen demanant precaució. Al llarg de la tarda, els Bombers han fet vuit serveis per inundacions de baixos i pàrquings, la majoria a Alcanar, per la pluja intensa al Montsià.
Demanen precaució a la ciutadania
Protecció Civil recorda que, malgrat que la intensitat de les pluges baixin arreu del país, continua sent important extremar les precaucions en la mobilitat davant la possibilitat de pluja localment intensa. Cal evitar travessar, rius, rieres i barrancs, i apropar-se a zones inundables. Els responsables de Protecció Civil apunten que la situació està “més tranquil·la” arreu del país, però han demanat “no rebaixar la intensitat”. En aquest sentit, recorden que encara pot haver-hi pluges al Baix Ebre i el Montsià sobretot. “Rebaixem l’alerta, però demanem prudència encara”, insisteixen.