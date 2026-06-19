Cataluña está a las puertas de la primera ola de calor de la temporada estival. La llegada del fin de semana vendrá acompañada de cielos mayormente claros y serenos que harán que los termómetros se disparen drásticamente y acaben rozando los 40 grados en zonas del poniente y la depresión central.

Durante la jornada del viernes el cielo se mantendrá sereno o poco y medio nublado por el paso de nubes altas y medias, algo que cambiará después de la parte central del día, cuando crecerán nubes de evolución en el Pirineo que pueden dejar el cielo medio nublado. Esta poca presencia de nubes hará que las temperaturas se disparen drásticamente y rocen los 40 grados en puntos del Poniente y las comarcas del Ebro. En cambio, las pocas nubes que pueden estar presentes sí que pueden dejar algún chubasco débil en puntos del Pirineo, principalmente en el sector Occidental, tal como muestran las previsiones del Meteocat.

Un fin de semana rozando los 40 grados

La situación meteorológica no cambiará durante el fin de semana, ya que durante el sábado y el domingo la situación se calentará. El cielo quedará sereno o poco o medio nublado, unas nubes que crecerán a partir del mediodía en la mitad sur. Unas nubes que crecerán a partir del mediodía en el Pirineo dejando el cielo entre medio y muy nublado en el sector occidental. Unas nubes que se espera que a partir del mediodía dejen chubascos de intensidad débil y acumulaciones escasas aunque podrán ir localmente acompañados de tormenta. En cambio, sin embargo, las temperaturas aumentarán y la mínima será ligeramente o moderadamente más alta mientras que la máxima será ligeramente más alta excepto en el extremo sur, donde las temperaturas se situarán similares a las del viernes.

Tiempo soleado con un importante incremento de la temperatura a lo largo del fin de semana. La temperatura podría tocar techo a inicios de la semana próxima. pic.twitter.com/nQe9f76cYU — Meteocat (@meteocat) June 18, 2026

En el caso del domingo el cielo dominado por el sol volverá a ser la tónica imperante del día aunque se espera la presencia de alguna nube fina a partir de media tarde en puntos del cuadrante noreste del país. Unas nubes que no se espera que dejen ninguna precipitación. No obstante, se espera que las temperaturas mantengan la tendencia ascendente y se alcancen valores muy próximos a los 40 grados en varios puntos del Poniente, mientras que las temperaturas en la depresión Central y el Alto Ampurdán donde los termómetros se situarán entre los 36 y los 39 grados y en el resto del país estos valores oscilarán entre los 30 y 35 grados.