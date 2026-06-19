Catalunya està a les portes de la primera onada de calor de la temporada estival. L’arribada del cap de setmana anirà acompanyada de cels majoritàriament clars i serens els quals faran que els termòmetres s’enfilin dràsticament i s’acabin fregant els 40 graus en zones de ponent i la depressió central.
Durant la jornada de divendres el cel es mantindrà serè o poc i mig ennuvolat pel pas de núvols alts i mitjans, un fet que canviarà després de la part central del dia, quan creixeran núvols d’evolució al Pirineu que poden deixar el cel mig ennuvolat. Aquesta poca presència de núvols farà que les temperatures s’enfilin dràsticament i es freguin els 40 graus a punts de Ponent i les comarques de l’Ebre. En canvi, els pocs núvols que poden ser presents sí que poden deixar algun ruixat feble a punts del Pirineu, principalment al sector Occidental, tal com mostren les previsions del Meteocat.
Un cap de setmana fregant els 40 graus
La situació meteorològica no canviarà durant el cap de setmana, ja que durant dissabte i el diumenge la situació s’escalfarà. El cel quedarà serè o poc o mig ennuvolat, uns núvols que creixeran a partir del migdia i la meitat sud. Unes nuvolades que creixeran a partir del migdia al Pirineu deixant el cel entre mig i molt ennuvolat al sector occidental. Uns núvols que s’espera que a partir del migdia deixin ruixa d’intensitat febrer i acumulacions minses tot i que podran anar localment acompanyats de tempesta. En canvi, però, les temperatures augmentaran i la mínima serà lleugerament o moderadament més alta mentre que la màxima serà lleugerament més alta excepte a l’extrem sud, on les temperatures se situaran semblants a les de divendres.
Temps assolellat amb un important increment de la temperatura al llarg del cap de setmana. La temperatura podria tocar sostre a inicis de la setmana vinent. pic.twitter.com/nQe9f76cYU— Meteocat (@meteocat) June 18, 2026
En el cas de diumenge el cel dominat pel sol tornarà a ser la tònica imperant del dia tot i que s’espera la presència d’algun núvol prim a partir de mitja tard a punts del quadrant nord-est del país. Unes nuvolades que no s’espera que deixin cap precipitació. Malgrat això, les temperatures s’espera que mantinguin la tendència ascendent i s’arribin a assolir valors molt pròxims als 40 graus a diversos punts de Ponent, mentre que les temperatures a la depressió Central i l’Alt Empordà on els termòmetres se situaran entre els 36 i els 39 graus i a la resta del país aquests valors oscil·laran entre els 30 i 35 graus.