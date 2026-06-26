La ola de calor se va pero deja los termómetros alrededor de los 35 grados

Cataluña sufrió los efectos de la primera ola de calor de la temporada estival durante la semana pasada. Una ola de calor que ha dejado el país, pero que ha dejado muy claros sus efectos sobre la población catalana, ya que las temperaturas del fin de semana estarán, constantemente, alrededor de los 35 grados. A pesar de todo, las alertas por Situación Meteorológica de Peligro (Avisos SMP) desaparecen tanto por la mañana como por la tarde, un hecho que permitirá dar un pequeño respiro para los ciudadanos de Cataluña.

Durante este viernes reinará el cielo despejado con la aparición de pequeñas nubes altas y finas por la mañana y nubes de evolución en el Pirineo y el Prepirineo a partir del mediodía. Unos cielos claros que harán que no haya una gran variación en las temperaturas mínimas que en gran parte del país serán similares a las del jueves con la excepción del litoral y prelitoral, donde estas mínimas aumentarán. En el caso de las máximas en casi todo el país se superarán los 30 grados y las temperaturas se situarán alrededor de los 35 grados. De hecho, se espera que en el Empordà y otros puntos del extremo noreste la máxima pueda subir ligeramente mientras que Ponent volverá a ser la zona más caliente del país alcanzando los 38 grados.

Un fin de semana con calor

El fin de semana no diferirá mucho de lo registrado el viernes. Durante el sábado el cielo despejado dominará en todo el país con la excepción del extremo sur del litoral y prelitoral, donde hasta media mañana y, de nuevo, a partir del anochecer habrá estratos bajos. Unas nubes, sin embargo, que no descargarán precipitación y que harán que tanto las temperaturas mínimas no registren ningún cambio respecto a los días anteriores aunque las máximas sí que pueden ser ligeramente más bajas. Ponent repetirá como la zona más calurosa y se espera que los termómetros lleguen a marcar 37 grados. Unas máximas que por todo el país superarán los 30 grados.

🌡️ Continúa la estabilidad con temperatura que se mantendrá por encima de la media climática. Con todo, a partir del domingo se esperan chubascos en el Pirineo. pic.twitter.com/2Y0sADZWVt — Meteocat (@meteocat) 25 de junio de 2026

En cuanto al domingo la situación tampoco variará en exceso. El cielo despejado reinará en gran parte del territorio aunque se espera el paso de bandas de nubes altas que atravesarán el país de suroeste a noreste. Unas nubes que en el caso del Pirineo comenzarán a ganar protagonismo a partir del mediodía y pueden provocar algún chubasco. En el caso de las temperaturas no se espera una variación térmica en las mínimas mientras que en cuanto a las máximas estas serán ligeramente más bajas volviendo a ser las comarcas de Ponent las que registren las temperaturas más altas.