L’onada de calor marxa però deixa els termòmetres al voltant dels 35 graus

Catalunya va patir els efectes de la primera onada de calor de la temporada estival durant la setmana passada. Una onada de calor que ha marxat del país, però que ha deixat ben clars els seus efectes sobre la població catalana, ja que les temperatures del cap de setmana estaran, constantment, al voltant dels 35 graus. Malgrat tot, els avisos per Situació Meteorològica de Perill (Avisos SMP) desapareixen tant al matí i a la tarda, un fet que permetrà donar una petita bossa d’aire per als ciutadans de Catalunya.
Durant aquest divendres regnarà el cel serè amb l’aparició de petits núvols alts i prims al matí i núvols d’evolució al Pirineu i el Prepirineu a partir del migdia. Uns cels clars que faran que no hi hagi una gran variació en les temperatures mínimes que en gran part del país seran similars a les de dijous amb l’excepció del litoral i prelitoral, on aquestes mínimes augmentaran. En el cas de les màximes a quasi tot el país se superaran els 30 graus i les temperatures se situaran al voltant dels 35 graus. De fet, s’espera que a l’Empordà i altres punts de l’extrem nord-est la màxima pugui pujar lleugerament mentre que Ponent tornarà a ser la zona més calenta del país arribant als 38 graus.
Un cap de setmana amb calor
El cap de setmana no distarà molt del registrat divendres. Durant el dissabte el cel serè dominarà arreu del país amb l’excepció de l’extrem sud del litoral i prelitoral, on fins a mig matí i, de nou, a partir del vespre hi haurà estrats baixos. Uns núvols, però, que no descarregaran precipitació i que faran que tant les temperatures mínimes no registrin cap canvi respecte als dies anteriors tot i que les màximes sí que poden ser lleugerament més baixes. Ponent repetirà com a zona més calorosa i s’espera que els termòmetres arribin a marcar 37 graus. Unes màximes que per tot el país superaran els 30 graus.
🌡️ Continua l’estabilitat amb temperatura que es mantindrà per sobre de la mitjana climàtica. Amb tot, a partir de diumenge s’esperen ruixats al Pirineu. pic.twitter.com/2Y0sADZWVt— Meteocat (@meteocat) June 25, 2026
Pel que fa al diumenge la situació tampoc variarà en excés. El cel serè regnarà a gran part del territori tot i que s’espera el pas de bandes de núvols alts que travessaran el país de sud-oest a nord-est. Uns núvols que en el cas del Pirineu començaran a guanyar protagonisme a partir del migdia i poden fer que es produeixi algun ruixat. En el cas de les temperatures no s’espera una variació tèrmica en les mínimes mentre que pel que fa a les màximes aquestes seran lleugerament més baixes tornant a ser les comarques de Ponent les que registrin les temperatures més altes.