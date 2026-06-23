Desde el pasado viernes, Cataluña vive los efectos de la primera ola de calor del verano. Una ola de calor que está provocando temperaturas excesivamente cálidas para esta época del año y ha hecho que durante el pasado lunes se rompieran las barreras térmicas de los 40 grados. Una previsión meteorológica del Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) para este 23 de junio, víspera de San Juan, que indica que la ola de calor se resiste a irse y se intensifica a las puertas de la fiesta de San Juan.

El cielo despejado será el predominante durante buena parte del día, aunque no se descarta la presencia de algunas nubes altas y finas circulando por el cielo del país. No será hasta el final de la mañana que comenzarán a crecer algunas nubes en el Pirineo y puntos del Prepirineo, unas nubes que harán que el cielo quede medio o muy nublado en esta zona del país. Durante la tarde estas nubes se trasladarán hasta el norte de la depresión Central.

La presencia de estas nubes, sin embargo, no evitará que las temperaturas continúen ascendiendo y en el conjunto del país la temperatura mínima será similar o ligeramente más alta, sobrepasando los 20 grados con facilidad en gran parte de Cataluña y en la costa Central se superarán los 25 grados. En el caso de las temperaturas máximas, estas serán similares a las registradas los últimos días, aunque puede aflojar un poco en algunos puntos del país. Los valores de las máximas oscilarán entre los 30 y 37 grados, aunque en Ponent, Prepirineo occidental y puntos de Cataluña central esta cifra subirá y el rango de temperatura se situará entre los 36 y los 41 grados.

🌡️ Hoy la temperatura máxima bajará un poco en muchos puntos, a pesar de eso el ambiente será extremadamente caluroso al centro del día, con valores máximos en Ponent, Prepirineo occidental y puntos de Cataluña central entre 36 y 41 °C. pic.twitter.com/uTjSS6xFmR — Meteocat (@meteocat) June 23, 2026

Regresa la lluvia

A pesar de las altas temperaturas y las nubes más bien escasas, se espera que la lluvia vuelva a aparecer en Cataluña. Durante la tarde, el Meteocat espera chubascos en el Pirineo y Prepirineo. Unas lluvias, sin embargo, que no se prevé que sean copiosas y serán de intensidad débil o moderada, acumulando cantidades escasas o poco abundantes. El Meteocat, no obstante, alerta que estos chubascos irán localmente acompañados de tormenta.