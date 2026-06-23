Des del passat divendres Catalunya viu els efectes de la primera onada de calor de l’estiu. Una onada de calor que està fent que s’estiguin registrant temperatures excessivament càlides pel que fa a aquesta època de l’any i ha provocat que durant el passat dilluns es trenquessin les barreres tèrmiques dels 40 graus. Una previsió meteorològica del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) per aquest 23 de juny, revetlla de Sant Joan, que indica que l’onada de calor es resisteix a marxar i es recrua a les portes de la festa de Sant Joan.
El cel serè serà el regnant durant bona part del dia tot i que no es descarta la presència d’alguns núvols alts i prims circulant pel cel del país. No serà fins al final del matí que començaran a créixer algunes nuvolades al Pirineu i punts del Prepirineu, uns núvols que faran que el cel quedi mig o molt ennuvolat en aquesta zona del país. Durant la tarda aquests núvols es traslladaran fins al nord de la depressió Central.
La presència d’aquests núvols, però, no evitarà que les temperatures continuen enfilants-e i en el conjunt del país la temperatura mínima serà semblant o lleugerament més alta sobrepassant els 20 graus amb facilitat a gran part de Catalunya i a la costa Central s’arribaran a superar els 25 graus. En el cas de les temperatures màximes aquestes seran similars a les registrades els darrers dies tot i que pot afluixar una mica en alguns punts del país. Els valors de les màximes oscil·larà entre els 30 i 37 graus tot i que a Ponent, Prepirineu occidental i punts de Catalunya central aquesta xifra pujarà i la forquilla de temperatura se situarà entre els 36 i els 41 graus.
🌡️ Avui la temperatura màxima baixarà una mica a molts punts, malgrat això l’ambient serà extremadament calorós al centre del dia, amb valors màxims a Ponent, Prepirineu occidental i punts de Catalunya central entre 36 i 41 °C. pic.twitter.com/uTjSS6xFmR— Meteocat (@meteocat) June 23, 2026
Torna la pluja
Malgrat les altes temperatures i les nuvolades més aviat minses s’espera que la pluja torni a aparèixer a Catalunya. Durant la tarda el Meteocat espera ruixats al Pirineu i Prepirineu. Unes pluges, però, que no està previst que siguin copioses i seran d’intensitat feble o moderada arribant a acumular quantitats minses o poc abundants. El Meteocat, però, alerta que aquests ruixats aniran localment acompanyats de tempesta.