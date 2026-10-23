Fin de semana de inestabilidad en Cataluña

El otoño ha llegado de pleno a Cataluña con un refrescamiento del clima en general. Tras los episodios de lluvia torrencial de las últimas semanas, el país sufrirá un fin de semana de inestabilidad con la posibilidad de chubascos en puntos del territorio catalán y temperaturas a la baja.

Durante la jornada del viernes hasta media mañana se registrarán cielos despejados o poco nublados, no será hasta después del mediodía que se formarán nubes en el cuadrante noreste y en el Pirineo se espera que lleguen «intervalos de nubes bajas a partir de la mañana y a media tarde el cielo quedará entre medio y muy nublado», tal como indican las previsiones del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). Unas nubes que pueden dejar algún chubasco aislado y débil en el interior del cuadrante noreste a partir de media tarde mientras que al final del día pueden llegar al litoral y prelitoral norte y al norte de la costa central. Por su parte, en el Pirineo se espera precipitación débil en la cara norte. En cuanto a la nieve, el Meteocat señala que se situará en torno a los 1800 metros y bajará hasta los 1600 al final del día y puede dejar cantidades escasas o poco abundantes.

Esta presencia de nubes y los posibles chubascos no se traducirán en una caída generalizada de las temperaturas, ya que estas se espera que sean entre ligeramente y moderadamente más altas, mientras que en el litoral y prelitoral sur se espera una temperatura similar a la de los últimos días mientras que en el Valle de Arán caerá ligeramente o moderadamente.

Fin de semana que pasará de las nubes al sol

En el caso del sábado aparecerán muchas nubes en todo el país que dejarán el cielo despejado o poco nublado por nubes altas y medias que se concentrarán sobre todo durante la tarde y la noche. La llegada de estas nubes dejará «el cielo entre medio y muy nublado sobre todo en la mitad norte». Durante la madrugada y hasta primera hora de la mañana el sector central del litoral y prelitoral, en el interior del cuadrante noreste, en la meseta Central y en el prelitoral sur y en el Valle de Arán crecerán nubes bajas.

La temperatura pujarà de forma notable a partir de diumenge, amb un clar domini de l’ambient assolellat. Dissabte, però, encara hi haurà alguns intervals de núvols i és possible algun ruixat al nord-est. https://t.co/JrrX9AO8HB — Meteocat (@meteocat) October 22, 2026

Unas nubes que de madrugada dejarán chubascos en el litoral central y en el sur de la Costa Brava, chubascos que volverán a aparecer durante la tarde en la Costa Brava. En cuanto a la cota de nieve, esta se situará en los 1600 metros. En cuanto a la temperatura, las mínimas caerán ligeramente mientras que las máximas experimentarán un descenso entre ligero y moderado. En el caso del domingo se espera que se produzcan intervalos de nubes bajas en la mitad norte del litoral y prelitoral, nubes que no se traducirán en precipitación. En cuanto a la temperatura, la mínima será ligeramente más alta y la máxima ligeramente o moderadamente más alta.