Cap de setmana d’inestabilitat a Catalunya

La tardor ha arribat de ple a Catalunya amb una refrescada del clima en general. Després dels episodis de pluja torrencials de les darreres setmanes el país patirà un cap de setmana d’inestabilitat amb la possibilitat de ruixats en punts del territori català i les temperatures a la baixa.
Durant la jornada de divendres fins a mig matí s’enregistraran cels serens o poc ennuvolats, no serà fins després del migdia que es formaran nuvolades al quadrant nord-est i al Pirineu s’espera que arribin “intervals de núvols baixos a partir del matí i a mitja tarda el cel quedarà entre mig i molt ennuvolat”, tal com indiquen les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). Uns núvols que poden deixar algun ruixat aïllat i feble a l’interior del quadrant nord-est a partir de mitja tarda mentre que al final del dia poden arribar al litoral i prelitoral nord i al nord de la costa central. Per la seva banda al Pirineu s’espera precipitació feble a la carda nord. Pel que fa a la neu, el Meteocat assenyala que se situarà entorn dels 1800 metres i baixarà fins als 1.600 al final del dia i pot deixar quantitats minses o poc abundants.
Aquesta presència de núvols i els possibles ruixats no es traduiran en una caiguda generalitzada de les temperatures, ja que aquestes s’espera que siguin entre lleugerament i moderadament més alta, mentre que al litoral i prelitoral sud s’espera una temperatura similar a la dels darrers dies mentre que a la Vall d’Aran caurà lleugerament o moderadament.
Cap de setmana que passarà dels núvols al sol
En el cas de dissabte apareixeran força nuvolades arreu del país que deixaran el cel serè o poc ennuvolat per núvols alts i mitjans que es concentraran sobretot durant la tarda i el vespre. L’arribada d’aquests núvols deixaran “el cel entre mig i molt ennuvolat sobretot a la meitat nord”. Durant la matinada i fins primera hora del matí el sector central del litoral i prelitoral, a l’interior del quadrant nord-est, a l’altiplà Central i al prelitoral sud i a la Val d’Aran creixeran núvols baixos.
La temperatura pujarà de forma notable a partir de diumenge, amb un clar domini de l’ambient assolellat. Dissabte, però, encara hi haurà alguns intervals de núvols i és possible algun ruixat al nord-est. https://t.co/JrrX9AO8HB— Meteocat (@meteocat) October 22, 2026
Uns núvols que de matinada deixaran ruixats al litoral central i al sud de la Costa Brava, ruixats que tornaran a aparèixer durant la tarda a la Costa Brava. Pel que fa a la cota de neu aquesta se situarà en els 1.600 metres. Pel que fa a la temperatura les mínimes cauran lleugerament mentre que les màximes experimentaran un descens entre lleuger i moderat. En el cas de diumenge s’espera que es produeixin intervals de núvols baixos a la meitat nord del litoral i prelitoral, núvols que no es traduiran en precipitació. Pel que fa a la temperatura la mínima serà lleugerament més alta i la màxima lleugerament o moderadament més alta.