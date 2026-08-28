El verano se resiste a irse y las temperaturas vuelven a subir

A pesar de ello, durante la mañana varias bandas de nubes altas y medias cruzarán el cielo catalán dejando el cielo entre poco y medio nublado, aunque en zonas del noreste estas nubes pueden dejar el cielo localmente muy nublado. A partir del mediodía estas formaciones de nubes darán paso al sol, que dominará en todas partes, aunque durante media tarde crecerán algunas nubes de evolución en el Pirineo y hacia la noche aparecerán nubes bajas en el noreste.

Unas nubes que pueden traducirse en algunas lluvias, ya que las previsiones del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) indican que «no se descarta algún llovizna de distribución irregular que podría afectar cualquier punto, preferiblemente de la mitad este del país». Estas nubes harán que la temperatura máxima se modere y baje en casi todo el territorio, aunque en el sector central del litoral esta caída no se notará y la temperatura será similar o bajará ligeramente.

Fin de semana en auge, sol, playa y sin lluvia

La llegada del fin de semana vendrá con el nuevo resurgimiento del tiempo estival. Durante la jornada del sábado el sol será el gran dominante del día, aunque a partir del mediodía se espera que crezcan algunas nubes en el extremo norte del Pirineo y en algunos puntos del prelitoral, sobre todo en la mitad sur del país. Unas nubes que no descargarán ninguna precipitación, pero que sí atenuarán el golpe de las altas temperaturas, ya que la mínima será entre ligeramente y moderadamente más baja, aunque la máxima será moderadamente más alta en casi todo el país, con la excepción del litoral, donde bajará ligeramente.

☀️Cap de setmana més estable, amb sol gairebé arreu del país, ⛅ tret del Pirineu on hi haurà alguns núvols de més entitat.



🌡️Temperatura que tendirà a pujar al migdia, però a les nits baixarà lleugerament. S'espera un possible ascens més marcat de cara a la setmana vinent. pic.twitter.com/FICtfW9HeF — Meteocat (@meteocat) August 27, 2026

Una tónica que se repetirá el domingo, cuando el ambiente soleado será el gran dominador de la jornada, con la excepción de algunas nubes bajas en el litoral sur a primera hora de la mañana y hacia el final del día. Un ambiente cálido y sin casi nubes que hará que no haya precipitaciones y que los termómetros suban de nuevo, ya que se espera que la temperatura mínima sea ligeramente más alta, aunque en el interior de la depresión Central esta subida de los termómetros puede ser moderada. En cuanto a la temperatura máxima, esta experimentará una subida ligera en general, aunque en Ponent este aumento puede ser moderado.