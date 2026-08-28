L’estiu es resisteix a marxar i les temperatures tornen a revifar

Malgrat això durant el matí diverses bandes de núvols alts i mitjans creuaran el cel català deixant el cel entre poc i mig ennuvolat tot i que en zones del nord-est aquests núvols poden deixar el cel localment molt ennuvolat. A partir del migdia aquestes formacions de núvols deixaran pas al sol el qual dominarà arreu tot i que durant mitja tarda creixeran alguns núvols d’evolució al Pirineu i cap al vespre apareixeran núvols baixos al nord-est.
Uns núvols que poden traduir-se en algunes pluges, ja que les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) indiquen que “no es descarta algun plugim de distribució irregular que podria afectar qualsevol punt, preferiblement de la meitat est del país”. Aquests núvols faran que la temperatura màxima es moderi i baixi a gairebé tot el territori tot i que al sector central del litoral aquesta caiguda no es notarà i la temperatura semblant o baixarà lleugerament.
Cap de setmana a l’alça, sol, platja i sense pluja
L’arribada del cap de setmana arribarà amb la nova revifada del temps estival. Durant la jornada de dissabte el sol serà el gran dominant del dia tot i que a partir del migdia s’espera que creixin algunes nuvolades a l’extrem nord del Pirineu i en alguns punts del prelitoral, sobretot a la meitat sud del país. Uns núvols els quals no descarregaran cap precipitació, però que sí que aturaran el cop de les altes temperatures, ja que la mínima serà entre lleugerament i moderadament més baixa tot i que la màxima serà moderadament més alta a gairebé tot el país amb l’excepció del litoral, on baixarà lleugerament.
☀️Cap de setmana més estable, amb sol gairebé arreu del país, ⛅ tret del Pirineu on hi haurà alguns núvols de més entitat.— Meteocat (@meteocat) August 27, 2026
🌡️Temperatura que tendirà a pujar al migdia, però a les nits baixarà lleugerament. S'espera un possible ascens més marcat de cara a la setmana vinent. pic.twitter.com/FICtfW9HeF
Una tònica que es repetirà diumenge, quan l’ambient assolellat serà el gran dominador de la jornada amb l’excepció d’alguns núvols baixos al litoral sud a primera hora del matí i cap al final del dia. Un ambient càlid i sense gairebé núvols que farà que no hi hagi precipitacions i que els termòmetres s’enfilin de nou, ja que s’espera que la temperatura mínima sigui lleugerament més alta tot i que a l’interior de la depressió Central aquesta pujada dels termòmetres pot ser moderada. Pel que fa a la temperatura màxima aquesta experimentarà una pujada lleugera en general tot i que a Ponent aquest augment pot ser moderat.