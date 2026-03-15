El temporal de viento deja rachas de cerca de 170 km/h en el Alt Empordà

El temporal de viento azota varias comarcas del norte de Cataluña con aún más intensidad de la esperada. Las rachas han dejado velocidades de más de 120 kilómetros por hora en cotas altas del Pirineo, por encima de los 100 que habían proyectado el sábado Protección Civil y el Servicio Meteorológico de Cataluña. Aún por encima, las velocidades máximas detectadas en las primeras horas de la mañana han sido próximas a los 170 kilómetros por hora, registradas en varios puntos del Alt Empordà. En concreto, a las 10.30 horas, el viento soplaba a más de 167 kilómetros por hora en Portbou, y a unos 162 kilómetros por hora en el Santuario de Queralt. Cabe recordar que la comarca había entrado en nivel 5 de alerta por viento con previsiones de rachas de 120 kilómetros por hora. Las autoridades ya enviaron un ES-Alert a las cuatro comarcas más afectadas (el Alt Empordà, el Berguedà, el Ripollès y la Cerdanya) para prevenir a la ciudadanía ante el riesgo meteorológico.

El episodio de vientos, a pesar del aviso a la ciudadanía, ha provocado una multitud de situaciones de emergencia en la región afectada. El teléfono de emergencias 112 ha recibido 340 llamadas debido al temporal en las primeras horas de la mañana, hasta las 10 horas. La mayoría provenían de la comarca del Gironès (73), si bien también se han recibido múltiples comunicaciones del Ripollès (69) y el Alt y el Baix Empordà (44 en ambos casos). También los Bomberos de la Generalitat han tenido que atender unos 150 avisos debido a las ventadas. Destacan incidentes provocados por la caída de árboles, como el que se ha tenido que retirar en Sant Joan de les Abadesses (Ripollès); así como la caída parcial de un andamio en Roses (Alt Empordà). En ninguno de los dos incidentes constan personas heridas.

Un andamio derribado parcialmente por el viento en Roses / ACN

Obstáculos a la movilidad

Los estragos causados por el viento también han afectado la movilidad en la mayoría de comarcas que lo sufren. En las últimas horas, las rachas han provocado cuatro cortes de carreteras, bloqueadas por árboles caídos y otras incidencias. En concreto, se ha bloqueado la circulación en la N-260, a la altura de Ribes de Freser; la GIV-4714 en Campelles (Ripollès), la GIV-5265 en Vilallonga de Ter (Ripollès) y la GIV-5132 Fontcoberta (Pla de l’Estany), según informa el Servei Català de Trànsit. También se ha interrumpido la circulación en la BV-4024.

Fuera de la influencia del temporal de viento, algunas comarcas del norte del Principado también sufren intensas nevadas. De hecho, la acumulación de nieve ha provocado un corte en la BV-4031 en el coll de la Creueta. Además, obliga a circular con cadenas en varias vías del país, según el STC: destacan la N-260 en el puerto del Cantó, la C-28 en el puerto de la Bonaigua y en la C-142b para acceder al plan de Beret.