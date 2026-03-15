El temporal de vent deixa ratxes de prop de 170 km/h a l’Alt Empordà

El temporal de vent assetja diverses comarques del nord de Catalunya amb encara més intensitat de l’esperada. Les ventades han deixat ratxes de més de 120 quilòmetres per hora en cotes altes del Pirineu, per sobre dels 100 que havien projectat dissabte Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya. Encara per sobre, les velocitats màximes detectades en les primeres hores del matí han estat pròximes als 170 quilòmetres per hora, registrades en diversos punts de l’Alt Empordà. En concret, a les 10.30 hores, el vent bufava a més de 167 quilòmetres per hora a Portbou, i a uns 162 quilòmetres per hora al Santuari de Queralt. Cal recordar que la comarca havia entrat en nivell 5 d’alerta per vent amb previsions de ratxes de 120 quilòmetres per hora. Les autoritats ja van enviar un ES-Alert a les quatre comarques més afectades (l’Alt Empordà, el Berguedà, el Ripollès i la Cerdanya) per prevenir la ciutadania davant el risc meteorològic.
L’episodi de ventades, malgrat l’avís a la ciutadania, ha provocat una munió de situacions d’emergència a la regió afectada. El telèfon d’emergències 112 ha rebut 340 trucades a causa del temporal en les primeres hores del matí, fins a les 10 hores. La majoria provenien de la comarca del Gironès (73), si bé també s’han rebut múltiples comunicacions del Ripollès (69) i l’Alt i el Baix Empordà (44 en tots dos casos). També els Bombers de la Generalitat han hagut d’atendre uns 150 avisos a causa de les ventades. Destaquen incidents provocats per la caiguda d’arbres, com ara el que s’ha hagut de retirar a Sant Joan de les Abadesses (Ripollès); així com la caiguda parcial d’una bastida a Roses (Alt Empordà). En cap dels dos incidents consten persones ferides.
Obstacles a la mobilitat
Els estralls causats per la ventada també han afectat la mobilitat en la majoria de comarques que la pateixen. En les darreres hores, les ratxes han provocat quatre talls de carreteres, bloquejades per arbres caiguts i altres incidències. En concret, s’ha bloquejat la circulació a l’N-260, a l’altura de Ribes de Freser; la GIV-4714 a Campelles (Ripollès), la GIV-5265 a Vilallonga de Ter (Ripollès) i la GIV-5132 Fontcoberta (Pla de l’Estany), segons informa el Servei Català de Trànsit. També s’ha interromput la circulació a la BV-4024.
Fora de la influència del temporal de vent, algunes comarques del nord del Principat també pateixen nevades intenses. De fet, l’acumulació de neu ha provocat un tall a la BV-4031 al coll de la Creueta. A més, obliga a circular amb cadenes a diverses vies del país, segons l’STC: destaquen l’N-260 al port del Cant, la C-28 al port de la Bonaigua i a la C-142b per accedir al pla de Beret.