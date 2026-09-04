El verano se resiste a marcharse de Cataluña y septiembre llega con un nuevo aumento de las temperaturas que se acentuará durante el primer fin de semana del mes. La jornada de este viernes estará marcada por la ausencia total de precipitación y las previsiones del Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) indican que durante casi todo el día el cielo permanecerá despejado con las excepciones de algunas nubes bajas en las Tierras del Ebro y alguna nube de evolución en el Pirineo oriental.

Un cielo despejado que se traducirá en un nuevo aumento de las temperaturas. La mínima será similar o ligeramente más alta mientras que las temperaturas máximas se espera que aumenten entre ligeramente y moderadamente dejando un ambiente caluroso en casi la totalidad del territorio catalán. El Meteocat destaca que los valores más altos se registrarán en Ponent y en el interior del valle del Ebro, donde los termómetros rondarán los 40 grados. Se espera un ambiente extremadamente caluroso que ha obligado al Meteocat a activar los avisos por peligro moderado y alto en más de una decena de comarcas del centro y oeste del país.

Fin de semana de mucho calor

En el caso del sábado dominará el ambiente soleado aunque bandas de nubes altas y finas se desplazarán por el territorio, sobre todo en el tercio sur del país. Unas nubes que pueden dejar el cielo parcialmente nublado y que se completarán con el crecimiento de nubes durante la tarde en el Pirineo, especialmente en el sector occidental. Unas nubes que este sábado sí podrían llegar a descargar sobre el territorio catalán con algún chubasco débil en el Pirineo occidental.

En cuanto a las temperaturas, estas subirán ligeramente en todo el territorio a excepción de las zonas de montaña, donde este aumento será moderado. Las máximas serán similares o ligeramente más altas aunque en las Tierras del Ebro y Ponent el mercurio dará una tregua y será ligeramente más bajo.

Grandes y pequeños se refrescan en las piscinas de Cappont de Lleida para hacer frente al calor | Alba Mor (ACN)

En el caso del domingo el ambiente soleado dominará con mano de hierro durante el día aunque pueden crecer algunas nubes altas. Por la tarde «avanzará, de oeste a este del país, una banda de nubes más compactas que localmente dejarán el cielo parcialmente nublado». Un ambiente en el que no se espera lluvia y, en cambio, sí se espera un aumento de las temperaturas marcando el pico de este repunte de las temperaturas.