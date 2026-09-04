L’estiu es resisteix a marxar de Catalunya i el setembre arriba amb una nova pujada de les temperatures que s’accentuarà durant el primer cap de setmana del mes. La jornada d’aquest divendres estarà marcada per l’absència total de precipitació i les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) indiquen que durant quasi tot el dia el cel romandrà serè amb les excepcions d’alguns núvols baixos a les Terres de l’Ebre i algun núvol d’evolució al Pirineu oriental.
Un cel serè que es traduirà en una nova pujada de les temperatures. La mínima serà similar o lleugerament més alta mentre que les temperatures màximes s’espera que augmentin entre lleugerament i moderadament deixant un ambient calorós a gairebé la totalitat del territori català. El Meteocat destaca que els valors més alts es registraran a Ponent i a l’interior de la vall de l’Ebre, on els termòmetres rondaran els 40 graus. S’espera un ambient extremadament calorós que ha obligat el Meteocat a activar els avisos per perill moderat i alt a més d’una desena de comarques del centre i oest del país.
Cap de setmana de molta calor
En el cas de dissabte dominarà l’ambient assolellat tot i que bandes de núvols alts i prims es desplaçaran pel territori, sobretot al terç sud del país. Unes nuvolades que poden deixar el cel mig ennuvolat i que es completaran amb la crescuda de nuvolades durant la tarda al Pirineu, especialment al sector occidental. Uns núvols que aquest dissabte si podrien arribar a descarregar sobre el territori català amb algun ruixat feble al Pirineu occidental.
Pel que fa a les temperatures aquesta pujarà lleugerament a tot el territori a excepció de les zones de muntanya, on aquesta crescuda serà moderada. Les màximes seran similar o lleugerament més altes tot i que a les Terres de l’Ebre i Ponent el mercuri donarà una treva i serà lleugerament més baixa.
En el cas de diumenge l’ambient assolellat dominarà amb mà de ferro durant el dia tot i que poden créixer alguns núvols alts. A la tarda “avançarà, d’oest a est del país, una banda de núvols més compactes que localment deixaran el cel mig ennuvolat”. Un ambient en el qual no s’espera pluja i, en canvi, sí que s’espera un augment de les temperatures marcant el pic d’aquesta revifada de les temperatures.