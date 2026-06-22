Catalunya superará los 40 grados y casi todo el país se pone en alerta por calor

Desde el viernes, Catalunya sufre las consecuencias de la llegada de la primera ola de calor del verano. Una ola de calor que ha hecho subir drásticamente los termómetros situándolos en partes del país alrededor de los 40 grados. Este lunes se espera que el cielo despejado reine en casi todo el territorio catalán, mientras que durante la tarde pueden formarse algunas nubes en puntos del Pirineo y Prepirineo, dejando el cielo muy nublado o cubierto.

Estos cielos despejados serán los culpables de que las temperaturas se disparen de nuevo y desde el Servicio Meteorológico de Catalunya (Meteocat) advierten que en casi todo el país las temperaturas mínimas no han bajado de los 20 grados, y alertan que en puntos del sector central del litoral estas temperaturas mínimas no han descendido de los 25 grados. En cuanto a las temperaturas máximas, el Meteocat detalla que solo en el extremo noreste de Catalunya se experimentará una pequeña bajada de las temperaturas, mientras que en el resto del país las máximas se situarán entre los 32 y los 37 grados. El Meteocat, además, destaca que estas altas temperaturas sobrepasarán los 40 grados en el extremo oeste y suroeste, ya que en Ponent y en el interior de las Terres de l’Ebre los termómetros marcarán temperaturas entre 36 y 41 grados.

Casi todo el país en alerta por calor

Las alertas amarillas por calor han comenzado desde los primeros minutos de este lunes. El Meteocat había activado los avisos amarillos SMP (Situación Meteorológica de Peligro) por calor nocturno en el Garraf, el Baix Llobregat, el Barcelonès y el Maresme. Un calor y unas alertas de peligro que no desaparecerán durante el día, ya que entre las 6 de la mañana y las 12 del mediodía el Meteocat ha puesto en alerta una veintena de comarcas y en alerta naranja específicamente el Bages, el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, el Baix Penedès, l’Alt Penedès, l’Anoia, l’Alt Camp, la Ribera d’Ebre, el Baix Ebre y el Montsià.

Bon dia!

Comencem dilluns amb una temperatura una mica més alta en general 🌡️

Tenim inversió tèrmica:

📍 Parc Natural del Garraf 🌄( per sobre dels 550 m) s’han arribat als 25,3 °C 🔥

📍 Vilanova i la Geltrú , mínima de 19,5 °C pic.twitter.com/9gNMj1s4DU — Meteocat (@meteocat) June 22, 2026

Unas alertas amarillas y naranjas que se multiplicarán durante la parte central del día entre las 12 del mediodía y las seis de la tarde, y el Meteocat pone en alerta naranja casi todas las comarcas de Ponent y la Depresión Central.