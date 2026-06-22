Catalunya superarà els 40 graus i gairebé tot el país es posa en alerta per calor

Des de divendres Catalunya pateix les conseqüències de l’arribada de la primera onada de calor de l’estiu. Una onada de calor que ha fet pujar dràsticament els termòmetres i els ha situat en parts del país als voltants dels 40 graus. Aquest dilluns s’espera que el cel serè regni a gairebé tot el territori català, mentre que durant la tarda sí que poden créixer algunes nuvolades a punts del Pirineu i Prepirineu que deixaran el cel molt ennuvolat o cobert.
Aquests cels serens seran els culpables que les temperatures s’enfilin de nou i des del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) alerten que a gairebé tot el país les temperatures mínimes no s’han situat per sota dels 20 graus i alerten que en punts del sector central del litoral aquestes temperatures mínimes no han baixat dels 25 graus. Pel que fa a les temperatures màximes, el Meteocat detalla que només a l’extrem nord-est de Catalunya es viurà una petita davallada de les temperatures mentre que a la resta del país les màximes se situaran entre els 32 i els 37 graus. El Meteocat, a més, destaca que aquestes altes temperatures sobrepassaran els 40 graus a l’extrem oest i sud-oest, ja que a Ponent i a l’interior de les Terres de l’Ebre els termòmetres marcaran temperatures d’entre 36 i 41 graus.
Gairebé tot el país en alerta per calor
Les alertes grogues per calor han començat des dels primers minuts d’aquest dilluns. El Meteocat havia activat els avisos grocs SMP (Situació Meteorològica de Perill) per calor nocturna al Garraf, el Baix Llobregat, el Barcelonès i el Maresme. Una calor i unes alertes de perill que no marxaran durant el dia, ja que entre les 6 del matí i les 12 del migdia el Meteocat ha posat en alerta una vintena de comarques i en alerta taronja concretament el Bages, el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, el Baix Penedès, l’Alt Penedès, l’Anoia, l’Alt Camp, la Ribera d’Ebre, el Baix Ebre i el Montsià.
Bon dia!— Meteocat (@meteocat) June 22, 2026
Comencem dilluns amb una temperatura una mica més alta en general 🌡️
Tenim inversió tèrmica:
📍 Parc Natural del Garraf 🌄( per sobre dels 550 m) s’han arribat als 25,3 °C 🔥
📍 Vilanova i la Geltrú , mínima de 19,5 °C pic.twitter.com/9gNMj1s4DU
Unes alertes grogues i taronges que es multiplicaran durant la part central del dia entre les 12 del migdia i les sis de la tarda, i el Meteocat posa en alerta taronja gairebé totes les comarques de Ponent i la Depressió Central.