La próxima temporada de la Banda Municipal de Barcelona (BMB), residente en el Auditori, será «ecléctica». Lo dice el mismo director de la formación, José R. Pascual-Vilaplana, quien se ha propuesto combinar «diferentes perspectivas estéticas» que permitan abrir «una ventana al entendimiento y el disfrute, con el propósito de descubrir qué puede aportar una orquesta de vientos y percusión a la cultura musical contemporánea». Es decir, habrá espacio para conciertos muy populares y, al mismo tiempo, para el virtuosismo, y todo ello con la voluntad de generar «un espacio sonoro que invite a la reflexión y mantenga el equilibrio entre el intelecto y el hedonismo, una contribución que las bandas de música han hecho históricamente».

El director de la Banda Municipal de Barcelona, José R. Pascual-Vilaplana / Europa Press

Este propósito se enmarca en la filosofía que atravesará toda la programación del Auditori durante la temporada 2026-27. Según anuncia el nuevo director de la institución musical, Victor Medem, «en un mundo encapsulado ideológicamente y de instrumentalización tecnológica», el centro quiere evocar a partir del otoño «la idea de Europa como ámbito para la ilustración y la cultura». De hecho, bajo el título Legado y descubrimiento –en el Auditori, el título de la temporada siempre es una declaración de intenciones–, la programación se articula «alrededor de dos ideas: conectar con la música, con los demás y con uno mismo; y encontrar un equilibrio entre conocimiento y descubrimiento, entre tradición y contemporaneidad, entre excelencia y proximidad». En un momento marcado por el ruido y la velocidad, el Auditori «reivindica la escucha como una experiencia transformadora».

El nuevo director del Auditori de Barcelona, Victor Medem / Europa Press

En este contexto, Medem promete «emociones fuertes» con la Banda, uno de los pilares del Auditori desde 2007. «Con obras maestras del repertorio para banda y adaptaciones de obras inmortales como la Novena de Beethoven, para la cual hemos invitado a la Sociedad Coral de Bilbao», anuncia. Y añade: «Nuestro director titular, José R. Pascual-Vilaplana, nos descubrirá grandes creaciones, como la Sinfonía n. 3 de John Corigliano o La soledad de América Latina, de Dirk Brossé, obra con la que nos adherimos al centenario de Gabriel García Márquez».

Todo indica, pues, que será una temporada histórica con grandes nombres que van desde el trompetista Sergei Nakariakov hasta Arnau Tordera, líder del grupo Obeses, y el televisivo Peyu, pasando por el pianista Raul da Costa, el clarinetista José Micó, la soprano Mercedes Gancedo y el actor Francesc Orella, entre muchos otros artistas de diversas disciplinas.

Peyu, Arnau Tordera y Marcel Ortega, el trío para el Concierto de Año Nuevo

La Banda la hará grande con el concierto de Año Nuevo, uno de los platos fuertes de la temporada. Es aquí donde se encontrará a Peyu, un personaje que, de entrada, puede sorprender en un programa del Auditori. Pero resulta que Lluís Jutglar Calvés –que es el nombre real del humorista– formará parte de un trío impagable junto con Arnau Tordera –guitarrista, vocalista y líder del grupo Obeses– y el director Marcel Ortega. Los tres se pondrán al frente de la Banda y la harán bailar, o más bien harán bailar a los catalanes con la música que se tocará en las dos sesiones anunciadas, el 29 y 30 de diciembre a las 19 horas.

«Ni orquestas vienesas, ni saltos de esquí alemanes, ni siquiera el primer país que cambia de año en la otra punta del mundo serán tan importantes como nuestro concierto. ¿Cómo será este evento, imaginado por los catalanes? Nuestra música lo protagonizará: escucharán melodías tradicionales, las obras más brillantes de los compositores históricos, creaciones actuales con la sonoridad de nuestros tiempos… y sí, valses y polkas —que también tenemos—, sardanas y jotas! El país entero se convierte en música y el mundo nos mira», explican en el texto en que presentan el proyecto, que permite hacerse una idea bastante precisa del género que tocan. En el programa, hay piezas clásicas como el preludio de la zarzuela Cançó d’amor i de guerra, de Rafel Martínez i Valls; El cant dels ocells, de Pau Casals, y una selección de valses y polkas de Enric Morera –de L’any de la picor–, pero también «estrenos absolutos» de composiciones del mismo Tordera, como una titulada, muy oportunamente, Cançó de Cap d’Any. Todo esto, con el humor de Peyu haciendo de maestro de ceremonias. Seguro que las entradas se venderán como rosquillas. De hecho, en la web del Auditori ya se pueden comprar.

Concierto inaugural con ‘Rhapsody in Blue’

Pero tampoco habrá que esperar a Año Nuevo para vivir otras jornadas memorables con la Banda Municipal de Barcelona la próxima temporada. El concierto inaugural, dirigido por Pascual-Vilaplana, también es otro de los grandes atractivos de la programación. Bajo el título Rhapsody in Blue y con el trompetista Sergei Nakariakov, una fusión de jazz y música de banda inundará la Sala 1 Pau Casals a las 18 horas. El repertorio será:

Morton Gould: American Salute

Karl Wilhelm Brandt: Konzertstück n. 2, op. 11

George Gershwin: Rhapsody in Blue

Leonard Bernstein: Facsimile, suite del ballet. Estreno de la versión para banda

Leonard Bernstein: Dybbuk, suite del ballet. Estreno de la versión para banda

El momento culminante será con la mítica Rhapsody in Blue de George Gershwin, que da título al concierto. Será una versión para trompeta solista que pone en relieve la extraordinaria musicalidad de Nakariakov. Esta obra icónica, que sintetiza jazz y música clásica con naturalidad, nos hace ver la trama urbana de Manhattan, en gran parte porque Woody Allen exprimió las primeras notas de la pieza con maestría para el inicio de una de sus películas más célebres. El programa incluye también estrenos en versión para banda de dos piezas de Leonard Bernstein, Facsimile (1946) y Dybbuk (1974).

El trompetista Sergei Nakariakov, protagonista del concierto inaugural de la temporada 2026-27 de la BMB / Foto: Thierry Cohen / L’Auditori

El centenario de García Márquez, con Francesc Orella como narrador

Otro de los conciertos más especiales de la nueva temporada de la Banda será el del 14 de marzo de 2027, a las 18 horas. El Auditori se suma a la celebración del centenario del nacimiento del escritor Gabriel García Márquez con una sesión en la que se interpretará Sensemayá, de Silvestre Revueltas, y La Soledad de América Latina, de Dirk Brossé. Con la Banda dirigida por Pascual-Vilaplana y el actor Francesc Orella como narrador, leyendo textos del autor de Cien años de soledad y gran referente del realismo mágico. Sensemayá (1937) es una obra sinfónica basada en un poema que evoca la fuerza del espíritu de las civilizaciones más conectadas con la naturaleza. Y La soledad de América Latina es una composición que los textos de García Márquez rubrican magistralmente.

Un gran momento: la ‘Novena’ de Beethoven adaptada para una orquesta de viento

El 9 de mayo también será otra jornada histórica. La monumental Novena sinfonía de Ludwig van Beethoven llega a la sala Pau Casals del Auditori con la Banda –dirigida también por Pascual-Vilaplana– y la Sociedad Coral de Bilbao –con Enrique Azurza como director–, en una experiencia que une fuerza, lirismo y trascendencia. Será con una adaptación para orquesta de viento, metal, madera y percusión, desplegando toda su energía, mostrando cómo una banda puede transmitir la grandeza de una sinfonía tan emocional. Y será enriquecida por las voces de los solistas Mireia Tarragó (soprano), Helena Ressurreição (mezzo), Roger Padullés (tenor) y Ferran Albrich (barítono), para el cuarto movimiento —el célebre y popular Himno a la alegría.

Una ‘Tarde de musicales’ relajada y popular, para el público familiar

Y, cumpliendo la promesa de una temporada ecléctica, en la misma programación en que habrá Beethoven se encuentra también una Tarde de musicales que el Auditori ya anuncia, expresamente, que será «una sesión relajada» y «una función con más tolerancia al movimiento, y al ruido del público», lo que permitirá «una experiencia más accesible e inclusiva».

Para esta ocasión, el 4 de abril a las 18 horas, la BMB prepara un viaje apasionante por las luces de Broadway y el West End, recorriendo décadas de grandes musicales. El programa pone en escena una gama amplia e intensa, desde la obertura del Candide de Bernstein hasta la sensualidad nostálgica del Summertime de Gershwin, pasando por los grandes clásicos de Rodgers & Hammerstein y momentos inolvidables de El fantasma de la ópera y Wicked. Cada pieza se ha adaptado para banda, aprovechando la potencia del viento y la percusión para transmitir intensidad, lirismo y teatralidad. Un concierto dinámico, vibrante y accesible, pensado para el público familiar, bajo la dirección de Sergi Cuenca y con la participación especial de Ana San Martín y Daniel Anglès.

Otras perlas

La programación es mucho más amplia y puedes consultarla completa aquí. Pero aún hay unas cuantas perlas más que destacar, como el concierto de clausura de la temporada, el 23 de mayo de 2027, con el pianista Raúl da Costa como solista invitado para acompañar –o ser acompañado por– la Banda Municipal de Barcelona. Con la dirección de Pascual-Vilaplana, para interpretar la Sinfonía n. 3 Jalupe, de Luis Serrano Alarcón, y el Concierto de piano n. 2 en do menor op. 18, de Serguei Rakhmàninov.

También es altamente recomendable el concierto de tangos del 17 de enero, con la BMB dirigida por Pascual-Vilaplana, la soprano Mercedes Gancedo, el tenor Gustavo De Gennaro, y el bandoneón de Marcelo Mercadante. El repertorio será Malambo Grosso, de Gerardo Di Giusto; Libertango y María de Buenos Aires (tango suite), de Astor Piazzolla; y Estancia ( suite del ballet, op. 8), de Alberto Ginastera.

Y un imperdible clásico, el concierto de Navidad. Con el título Músicas para la paz: una Navidad con esperanza, la Banda actuará dirigida por Pascual-Vilaplana y el repertorio será este:

Chen Yi: Tu

Yasuhide Ito: Peace, Peace, so Sing the Birds

Miquel Asins Arbó: Suite 1936

Jan van der Roost: Et in terra pax

Salvador Brotons: Nadales catalanes op. 76