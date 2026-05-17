30.000 personas celebran los 150 años de Damm con una gran fiesta en el Fórum

El Parque del Fórum de Barcelona vivió este sábado una de las grandes celebraciones musicales del año con La Fiesta de los 150 años de Estrella Damm, una jornada multitudinaria que reunió a 30.000 personas en ocho horas ininterrumpidas de música en directo y propuestas gastronómicas frente al Mediterráneo. Con dos escenarios alternando conciertos desde primera hora de la tarde y un cartel compuesto por algunos de los nombres más destacados de la música catalana del momento, el litoral barcelonés se convirtió en una gran fiesta popular para conmemorar el siglo y medio de historia de la cervecera.

Ginestà abrió la celebración a las 15:45 h en el Escenario Mediterráneamente con un repertorio centrado en su nuevo disco, el quinto de su trayectoria, Gira tot igual, però diferent, publicado recientemente. El dúo formado por los hermanos Serrasolsas inauguró la tarde con canciones como Perdre el cap, Muamuamua o La meva sort, en un concierto marcado por la proximidad emocional de los de Sant Andreu y la conexión con el público. Pocos minutos después, en el Escenario Estrella Damm, Maria Jaume estrenó por primera vez en Barcelona las canciones de su nuevo trabajo, Sant Domingo Forever, en una actuación que combinó la delicadeza mediterránea de la mallorquina con una propuesta sonora cada vez más expansiva y festiva. A plaça, Focs artificials o la misma Sant Domingo Forever formaron parte de un directo que homenajea la fiesta mayor del pueblo natal de la cantante y que también dejó espacio para otros éxitos como Mon cheri go home.

Ginestà en la Fiesta de los 150 años de Estrella Damm. Barcelona 16.05.2026 | Mireia Comas

La tarde continuó con Els Catarres, que protagonizaron uno de los momentos más celebrados de las primeras horas con el estreno en directo de la nueva canción Diumenges sense drama, publicada esta misma semana. El trío de Aiguafreda alternó éxitos nuevos como La fortuna o No és Miami con clásicos generacionales como Jenifer, Vull estar amb tu o Fins que arribi l’alba, convirtiendo el Fórum en un gran karaoke.

En el Escenario Estrella Damm, Mushka firmó una de las actuaciones más explosivas de la jornada. En uno de los pocos conciertos anunciados para este 2026, la maresmenca desplegó toda su personalidad escénica con canciones como LOTUS, Sembla mentida, SexeSexy o Samba, ante un público entregado que convirtió el recinto en una gran pista de baile urbana.

La energía continuó creciendo con The Tyets, que reafirmaron su papel como una de las bandas más populares del panorama actual. El dúo mataronense encadenó himnos como Olívia, Sushi Poke, Bailoteo o un remix de Coti x Coti, en un concierto festivo y transversal que deleitó al público.

La Fiesta de los 150 años de Estrella Damm. Barcelona 16.05.2026 | Mireia Comas

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó con Love of Lesbian. El grupo liderado por Santi Balmes actuó en Barcelona después de anunciar el pasado mes de febrero una pausa indefinida de la banda tras más de un cuarto de siglo en los escenarios, en una gira de despedida cargada de simbolismo. El quinteto repasó algunas de las canciones más emblemáticas de su trayectoria con piezas como Allí donde solíamos gritar, La hermandad o Cuando no me ves, pero fue con Club de fans de John Boy cuando el público vivió el momento culminante y más extasiante del concierto.

Ya entrada la noche, 31 FAM convirtieron el Escenario Mediterráneamente en una auténtica fiesta urbana con un repertorio centrado en el proyecto conceptual R31 y el posterior Temporada 2. El colectivo sabadellense desplegó algunos de sus grandes himnos, como La família, Valentina, Bona vida o Mama ho sento, pero fue Dorayakis el punto álgido de una actuación de alto voltaje ante un público completamente entregado.

Maria Jaume en la Fiesta de los 150 años de Estrella Damm. Barcelona 16.05.2026 | Mireia Comas

El cierre de la noche estuvo a cargo de los osonenses Oques Grasses, protagonistas de uno de los conciertos más esperados de la jornada. La banda estrenó en el Fórum su gira de despedida antes de los cuatro conciertos finales en el Estadio Olímpico, en una actuación especialmente emotiva que se convirtió también en una de las últimas oportunidades de verlos en directo antes de su retirada de los escenarios. Con las 30.000 personas coreando sus canciones, el grupo liderado por Josep Montero convirtió el cierre de La Fiesta de los 150 años en una celebración cargada de emoción, reivindicando el papel de Oques Grasses como una de las bandas más influyentes de la música catalana contemporánea.

Más allá de la música, la jornada también quiso reivindicar la cultura popular catalana con diversas actuaciones castelleras protagonizadas por los Ganàpies de la UAB —la primera colla castellera universitaria de Cataluña, fundada en 1994— y los Descargolats de l’EEBE, una de las formaciones más nuevas del panorama casteller universitario catalán, vinculada a la Escuela de Ingeniería de Barcelona Este.

La Fiesta de los 150 años de Estrella Damm. Barcelona 16.05.2026 | Mireia Comas

Una gran oferta gastronómica

El público también pudo disfrutar de una gran oferta gastronómica con una treintena de food trucks y stands que convirtieron el Parque del Fórum en un gran espacio gastronómico al aire libre. Las propuestas de Bar Pimentel, Bien Kebab, Cecconi’s, Chalito, Cholito Lindo, Collonut, Croquetelle, Deleito, El Filete Ruso, El Pibe, El Pollo, Gogo Helados, Hamburguesa Nostra, Kibuka, La Bikineria, La Burguesa, Lady Dumpling, La Martina, Las Muns, OK Sarrià, Pizza Market, Relleno, Rodilla, Rooster & Bubbles, Tacos Muñoz, VICIO, Zeta Hot Dogs y Zeta Smash Burgers configuraron una oferta diversa -incluidas opciones vegetarianas, veganas y sin gluten- y pensada para completar la experiencia festiva de la jornada frente al mar Mediterráneo. La celebración culminó con un espectáculo de fuegos artificiales frente al mar que puso el punto final a una celebración histórica para conmemorar los 150 años de Estrella Damm, reafirmando el vínculo de la marca con la música, la cultura y la manera mediterránea de vivir.