30.000 persones celebren els 150 anys de Damm amb una festassa al Fòrum

El Parc del Fòrum de Barcelona ha viscut aquest dissabte una de les grans celebracions musicals de l’any amb La Festa dels 150 anys d’Estrella Damm, una jornada multitudinària que ha reunit 30.000 persones en vuit hores ininterrompudes de música en directe i propostes gastronòmiques davant del Mediterrani. Amb dos escenaris alternant concerts des de primera hora de la tarda i un cartell format per alguns dels noms més destacats de la música catalana del moment, el litoral barceloní s’ha convertit en una gran festa popular per a commemorar el segle i mig d’història de la cervesera.
Ginestà ha encetat la celebració a les 15:45 h a l’Escenari Mediterràniament amb un repertori centrat en el seu nou disc, el cinquè de la seva trajectòria, Gira tot igual, però diferent, publicat recentment. El duet format pels germans Serrasolsas ha inaugurat la tarda amb cançons com Perdre el cap, Muamuamua o La meva sort, en un concert marcat per la proximitat emocional dels de Sant Andreu i la connexió amb el públic. Pocs minuts després, a l’Escenari Estrella Damm, Maria Jaume ha estrenat per primera vegada a Barcelona les cançons del seu nou treball, Sant Domingo Forever, en una actuació que ha combinat la delicadesa mediterrània de la mallorquina amb una proposta sonora cada vegada més expansiva i festiva. A plaça, Focs artificials o la mateixa Sant Domingo Forever han format part d’un directe que homenatja la festa major del poble natal de la cantant i que també ha deixat espai per a altres èxits com Mon cheri go home.
La tarda ha continuat amb Els Catarres, que han protagonitzat un dels moments més celebrats de les primeres hores amb l’estrena en directe de la nova cançó Diumenges sense drama, publicada aquesta mateixa setmana. El trio d’Aiguafreda ha alternat èxits nous com La fortuna o No és Miami amb clàssics generacionals com Jenifer, Vull estar amb tu o Fins que arribi l’alba, convertint el Fòrum en un gran karaoke.
A l’Escenari Estrella Damm, Mushka ha signat una de les actuacions més explosives de la jornada. En un dels pocs concerts anunciats per aquest 2026, la maresmenca ha desplegat tota la seva personalitat escènica amb cançons com LOTUS, Sembla mentida, SexeSexy o Samba, davant d’un públic entregat que ha convertit el recinte en una gran pista de ball urbana.
L’energia ha continuat creixent amb The Tyets, que han reafirmat el seu paper com una de les bandes més populars del panorama actual. El duet mataroní ha concatenat himnes com Olívia, Sushi Poke, Bailoteo o un remix de Coti x Coti, en un concert festiu i transversal que ha fet les delícies del públic.
Un dels moments més emotius de la nit ha arribat amb Love of Lesbian. El grup liderat per Santi Balmes ha actuat a Barcelona després d’anunciar el passat més de febrer una aturada indefinida de la banda després de més d’un quart de segle als escenaris, en una gira de comiat carregada de simbolisme. El quintet ha repassat algunes de les cançons més emblemàtiques de la seva trajectòria amb peces com Allí donde solíamos gritar, La hermandad o Cuando no me ves, però ha estat amb Club de fans de John Boy quan el públic ha viscut el moment culminant i més extasiant del concert.
Ja entrada la nit, 31 FAM han convertit l’Escenari Mediterràniament en una autèntica festa urbana amb un repertori centrat en el projecte conceptual R31 i el posterior Temporada 2. El col·lectiu sabadellenc ha desplegat alguns dels seus grans himnes, com La família, Valentina, Bona vida o Mama ho sento, però ha estat Dorayakis el punt àlgid d’una actuació d’alt voltatge davant d’un públic completament entregat.
El tancament de la nit ha anat a càrrec dels osonencs Oques Grasses, protagonistes d’un dels concerts més esperats de la jornada. La banda ha estrenat al Fòrum la seva gira de comiat abans dels quatre concerts finals a l’Estadi Olímpic, en una actuació especialment emotiva que s’ha convertit també en una de les darreres oportunitats de veure’ls en directe abans de la seva retirada dels escenaris. Amb les 30.000 de persones corejant les seves cançons, el grup liderat per Josep Montero ha convertit el tancament de La Festa dels 150 anys en una celebració carregada d’emoció, reivindicant el paper d’Oques Grasses com una de les bandes més influents de la música catalana contemporània.
Més enllà de la música, la jornada també ha volgut reivindicar la cultura popular catalana amb diverses actuacions castelleres protagonitzades pels Ganàpies de la UAB —la primera colla castellera universitària de Catalunya, fundada el 1994— i els Descargolats de l’EEBE, una de les formacions més noves del panorama casteller universitari català, vinculada a l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est.
Una gran oferta gastronòmica
El públic també ha pogut gaudir d’una gran oferta gastronòmica amb una trentena de food trucks i estands que han convertit el Parc del Fòrum en un gran espai gastronòmic a l’aire lliure. Les propostes de Bar Pimentel, Bien Kebab, Cecconi’s, Chalito, Cholito Lindo, Collonut, Croquetelle, Deleito, El Filete Ruso, El Pibe, El Pollo, Gogo Helados, Hamburguesa Nostra, Kibuka, La Bikineria, La Burguesa, Lady Dumpling, La Martina, Las Muns, OK Sarrià, Pizza Market, Relleno, Rodilla, Rooster & Bubbles, Tacos Muñoz, VICIO, Zeta Hot Dogs i Zeta Smash Burgers han configurat un oferta diversa -incloses opcions vegetarianes, veganes i sense gluten- i pensada per completar l’experiència festiva de la jornada davant del mar Mediterrani. La celebració ha culminat amb un espectacle de focs artificials davant del mar que ha posat el punt final a una celebració històrica per commemorar els 150 anys d’Estrella Damm, reafirmant el vincle de la marca amb la música, la cultura i la manera mediterrània de viure.