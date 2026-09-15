El trofeo Joan Gamper es todavía el símbolo del inicio de la temporada. De hecho, se concibió como la presentación para la afición del equipo que se había configurado para competir en la nueva temporada. De ahí que el término se haya tomado prestado para un debate que ya comienza a ser tradicional en el Parlamento y más cuando se celebra antes de iniciar formalmente el período de sesiones de la cámara catalana. Los portavoces de todos los grupos parlamentarios (y subgrupos) han anunciado su participación en el debate que cada año organiza el programa de televisión decano de la política catalana, el Aquí Parlem, de RTVE. El director, Lluís Falgàs, será el moderador. El debate se emitirá este jueves, 17 de septiembre, a las diez y media de la noche, por los canales de televisión 2Cat y 24 H y por Radio 4.

El espacio será el Auditorio Lluís Companys del Parlamento de Cataluña y se sentarán para debatir la portavoz del PSC-Units per Avançar, Elena Díaz Torrevejano; Salvador Vergés, de Junts; Ester Capella de ERC; Juan Fernández del PP; Joan Garriga de Vox; David Cid, de los Comuns; Dani Cornellà, de la CUP y Sílvia Orriols, de AC.

catiu El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en la conferencia de mitad de mandato / ACN

De la educación a la seguridad

El debate llega tres días después de la conferencia de Salvador Illa para hacer balance de los dos años en la Casa dels Canonges y hacer propuestas de futuro. El guion del debate incluye en primer lugar la educación, teniendo en cuenta que la primera comparecencia en el Parlamento será sobre el fiasco del informe Pisa y las protestas de los docentes. También se incluyen cuestiones como la seguridad o la inmigración, así como la incidencia de la extrema derecha.

Por otro lado, el debate también prevé hacer un análisis de la estabilidad de Illa y su repercusión en la estabilidad de Pedro Sánchez en la Moncloa. Así, un bloque del debate será sobre el nuevo sistema de financiación, la vivienda, las infraestructuras y la sanidad. Cabe añadir también la letanía de la aplicación de la amnistía sobre los condenados y los procesados por su relación con el Primero de Octubre.