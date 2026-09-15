El trofeu Joan Gamper és encara el símbol de l’inici de la temporada. De fet, es va concebre com la presentació per a l’afició de l’equip que s’havia configurat per competir en la nova temporada. D’aquí que el terme s’hagi manllevat per a un debat que ja comença a ser tradicional al Parlament i més quan se celebra abans d’iniciar-se formalment el període de sessions de la cambra catalana. Els portaveus de tots els grups parlamentaris (i subgrups) han anunciat la seva participació en el debat que cada any organitza el programa de televisió degà de la política catalana, l’Aquí Parlem, de RTVE. El director, Lluís Falgàs, en serà el moderador. El debat s’emetrà aquest dijous, 17 de setembre, a dos quarts d’onze de la nit, pels canals de televisió 2Cat i 24 H i per Ràdio 4.
L’espai serà l’Auditori Lluís Companys del Parlament de Catalunya i seuran per debatre la portaveu del PSC-Units per Avançar, Elena Díaz Torrevejano; Salvador Vergés, de Junts; Ester Capella d’ERC; Juan Fernández del PP; Joan Garriga de Vox; David Cid, dels Comuns; Dani Cornellà, de la CUP i Sílvia Orriols, d’AC.
De l’educació a la seguretat
El debat arriba tres dies després de la conferència de Salvador Illa per fer balanç dels dos anys a la Casa dels Canonges i fer propostes de futur. El guió del debat comporta, en primer terme l’educació tenint present que la primera compareixença al Parlament, serà sobre el fiasco de l’informe Pisa i les protestes dels docents. També s’inclouen qüestions com la seguretat o la immigració així com la incidència de l’extrema dreta.
Per altra banda, el debat també preveu fer una anàlisi de l’estabilitat d’Illa i la seva repercussió en l’estabilitat de Pedro Sánchez a la Moncloa. Així, un bloc del debat serà sobre el nou sistema de finançament, l’habitatge, les infraestructures i la sanitat. Cal afegir, també la lletania de l’aplicació de l’amnistia sobre els condemnats i els processats per la seva relació amb el Primer d’Octubre.