Torna el Sant Jordi Musical de la Damm amb els principals noms de l’escena catalana

Triquell, els Catarres, Gertrudis i Roba Estesa són alguns dels noms. Però n’hi ha molts més. En total, 22 grups i artistes de l’escena catalana més actual passaran per algun dels tres escenaris de l’Antiga Fàbrica Damm, en una nova edició del Sant Jordi Musical que la companyia cervesera organitza cada any. Des de les 12 hores del migdia fins a dos quarts de vuit del vespre, els concerts s’aniran succeint al recinte del carrer Rosselló de Barcelona, on també hi haurà propostes gastronòmiques d’autor en foodtrucks locals i un mercat de llibres, de vinils de segona mà i de roses.

El Sant Jordi Musical de l’Antiga Fàbrica Damm del 2018. La jornada torna un any més / Cedida

La primera actuació, la de Triquell –el finalista de l’edició de l’any passat d’Eufòria de TV3, que acaba de treure un disc– serà a les 12 hores al Moll d’Envasat, i l’última serà la de Mr. Dynamite The James Brown Experience, que començarà a les 20 hores. Però el recinte estarà obert des de les 11 hores del matí i fins a les 10 de la nit. I, a més a més de les actuacions, els artistes signaran els seus discos als seus fans, tant els que actuaran durant la jornada com altres que aniran a l’Antiga Fàbrica Damm expressament. Entre aquests hi haurà els consagrats La Pegatina. Així s’arrodonirà una festa vertebrada per nou hores de música non stop i que, aquest any, com que Sant Jordi és un dia festiu, es presenta més animada que mai.

Oferta gastronòmica, llibres i vinils

La gastronomia serà l’altre puntal del Sant Jordi Musical, regat amb cerveses Damm. Als foodtrucks hi haurà opcions veggies i sense gluten, però ningú se sentirà exclòs, perquè també hi haurà oferta carnívora. Per als que prefereixin aquesta última, per exemple, hi haurà les milaneses mítiques de Chalito i les hamburgueses de Fileteando. Però la varietat és un valor i, per tant, s’oferirà també la cuina mexicana de Corazón de Ágave, entrepans d’autor d’El Mercader, les creps de Maria una Crep o el lluç fresc arrebossat amb tempura fumada i patates fregides de The Fish&Chips Shop.

El mercat de vinils del Sant Jordi Musical de la Damm del 2019 / Cedida

I per Sant Jordi els llibres no es poden trobar a faltar, de manera que es prepara un petit mercat de llibres. Al seu costat, els discos, vinils de segona mà, amb tot el seu encant. Tot plegat a càrrec de Quarentena Ediciones i El Tocadiscos.

Venda solidària de detalls amb la temàtica de Sant Jordi

La venda de petits obsequis de Sant Jordi amb finalitat solidària anirà a càrrec d’entitats socials, com ara la Fundació Amics de la Gent Gran, l’Associació Diversitat Funcional d’Osona (ADFO), l’Associació SaóPrat, la Fundació Finestrelles, la Fundació Portolà, la Fundació Roure, la Fundació Rubricatus i l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. A les seves parades, aquestes entitats vendran roses –tant naturals com d’artesania, fetes amb roba i altres materials– i altres articles, sempre amb el leit motiv de Sant Jordi, el dia del llibre i de la rosa. Els beneficis obtinguts de la seva venda es destinaran al pla Reacciona davant la Crisi de la Creu Roja.

Damm també ha organitzat una recollida de llibres entre col·laboradors i col·laboradores de la companyia en el marc de la campanya Recicla Cultura −impulsada per la Fundació Servei Solidari−, els beneficis de la venda dels quals es destinaran a programes d’alfabetització de persones en risc d’exclusió social.

Entrada gratuïta al recinte Damm per Sant Jordi

L’entrada al Sant Jordi Musical de l’Antiga Fàbrica Estrella Damm és gratuïta. L’única limitació serà l’aforament, ja que es tracta d’un recinte tancat –encara que té espais a l’aire lliure– i cal respectar les normes de seguretat.

Trobareu tots els detalls de la jornada Sant Jordi Musical a la web que Damm ha preparat expressament per a aquesta celebració.

El programa d’actuacions

Moll d’envasat

12:00 h Triquell

13:00 h Els Catarres

14:00 h Siderland

15:00 h Roba Estesa

17:00 h Koers

18:00 h 31 FAM

19:00 h Gertrudis

20:00 h Mr. Dynamite The James Brown Experience

Sala de Màquines

12:30 h Koko Jean & The Tonics

13:30 h Selvanua

14:30 h The Sick Boys

16:30 h Pol Batlle

17:30 h Socunbohemio

18:00 h Azul

19:30 h Sergi Carbonell

Sala de Cocció

12:30 h Pau Brugada

13:30 h La Marta Rius

14:30 h Grauwi + Marta Cascales

16:30 h Júlia Blum

17:30 h Carla

18:00 h Maria Florit

19:30 h Sara Terraza

Programa de signatures de discos

12:30 h Triquell

13:00 h La Pegatina, Koko Jean & The Tonics i Pau Brugada

13:30 h Els Catarres

14:00 h Selva Nua i La Marta Rius

14:30 h Siderland

15:00 h The Sick Boys i Grauwi + Marta Cascales

16:30 h Iseo i Roba Estesa

17:00 h Pol Batlle i Júlia Blum

17:30 h Koers

18:00 h Socunbohemio i Carla

18:30 h 31 FAM

19:00 h Azul i Maria Florit

19.30 h Gertrudis

20.00 h Sergi Carbonell i Sara Terraza