Fotografies amb final tràgic: els protagonistes moren poc després

Les fotografies són el record d’un bon moment. Almenys, aquesta és la intenció amb què es fan, però hi ha instantànies que amaguen històries i finals tràgics. Un usuari de Twitter (@RelatocuriosoK) ha fet un fil en què recull les fotos preses moments abans que, les persones que hi apareixen, perdessin la vida. Des del macabre assassinat de l’actriu Sharon Tate, a una família que viatjava al MH370 de Malaysia Airlines i a l’última imatge d’una professora estatunidenca que va ser violada i assassinada per un alumne.

L’assassinat de Sharon Tate

El fil de Twitter arrenca amb un crim macabre, el de Sharon Tate, que apuntava a convertir-se en una de les actrius més reconegudes de la seva generació, però va acabar fent-se famosa per la seva tràgica mort. Estava casada amb el director de cinema Roman Polanski i, en el moment dels fets, estava embarassada de 8 mesos i mig. Una nit d’agost de 1969 a Beverly Hills, Tate i sis persones i més van ser víctimes de la ràbia i les conspiracions paranoiques de Charles Manson i la seva família.

Crim masclista

Diuen que mai coneixes de veritat a les persones que et rodegen i aquest, n’és un clar exemple. El tuit recull una fotografia d’una parella i explica que, l’home, va compartir aquesta imatge amb la seva dona -qui a més estava embarassada- i va escriure “La felicitat és…”. Ningú hauria dit que era la prèvia d’un crim masclista. Poc després de publicar la foto, l’home la va matar llançant-la pel balcó i, després, es va suïcidar.

Fotografia el seu germà per última vegada

Una noia acompanya el seu germà fins a la porta de casa i, mentre ell s’allunya, li fa una fotografia just en el moment en què ell es gira per mirar-la per últim cop. Aquesta serà l’última instantània que la família té d’aquest jove que es dirigia a la universitat, on no hi va arribar mai. Pel camí, va tenir un accident per culpa d’un conductor que anava begut i va morir.

Passatgers del vol 370 Malaysia Airlines

El 8 de març de 2014, el vol 370 de Malaysia Airlines va enlairar-se en direcció a Pequín amb 239 persones a bord, però quan sobrevolava l’oceà Índic, es va perdre tota comunicació amb l’avió. Des d’aleshores, no se sap res del seu parador ni hi ha cap rastre dels ocupants. Les teories sobre què va passar aquell tràgic Dia de la Dona són diverses, des d’un pilot kamikaze a un atac rus; però el que més interessa a les famílies dels passatgers és saber on són. El fil de Twitter recull l’última fotografia d’una mare i el seu fill que viatjaven al MH370.

Violació i assassinat d’una professora

Les càmeres de seguretat de l’escola de secundària Danvers, als EUA, van capturar l’última imatge de la professora de matemàtiques Colleen Ritzer, de 24 anys, en vida l’octubre de 2013. Poc després, un alumne seu, Philip Chism -que tenia 14 anys en el moment del crim-, va seguir la dona als lavabos, on la va violar i la va assassinar apunyalant-la. La mateixa gravació ha sigut clau per demostrar la culpabilitat de Chism, que ha sigut condemnat a 40 anys de presó.