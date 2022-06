Estopa rebrà la Creu de Sant Jordi pels “serveis prestats a Catalunya”

El duo de Cornellà Estopa rebrà la Creu de Sant Jordi, ha aprovat aquest dimarts el Govern, que també ha acordat distingir en l’àmbit de la música la companyia Elèctrica Dharma, la Fundació del Gran Teatre del Liceu o el pallasso Tortell Poltrona. En total s’ha aprovat atorgar 30 creus de Sant Jordi, 20 a personalitats i 10 a entitats. La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha destacat que les persones i entitats distingides ho són pels “serveis prestats a Catalunya” en diferents terrenys d’activitat política, social, cultural o econòmica.

En el terreny cultural, destaca la distinció a els germans David i José Muñoz, homenatjats amb la creu per “ser el grup català que més discos ha venut i per la popularitat de les seves cançons, amb temes molt arrelats a la quotidianitat i amb influències del pop, el flamenc i la rumba catalana”. El Govern també remarca la seva “exitosa carrera artística en l’àmbit nacional i internacional” que fa que continuï sent “un referent per a diverses generacions de catalans i catalanes”.

Elèctrica Dharma, una de les bandes més representatives de la història de la música en català

Pel que fa a l’Elèctrica Darma, el Govern li atorga la creu per haver esdevingut una de les bandes més representatives de la història de la música en català, després de 50 anys de vida. Les seves cançons han sabut sintetitzar els anhels col·lectius del país fins al punt d’esdevenir veritables himnes intergeneracionals que avui formen part de la memòria col·lectiva de Catalunya, i que han traspassat fronteres.

El Govern remarca que “amb 25 àlbums publicats, han creat un sistema musical propi que ha anat més enllà de la combinació del folk i la cultura popular amb el rock, ple de símbols i de fantasies musicals que és representatiu de casa nostra i alhora de melodies de tot el món”.

Quant a la Fundació del Gran Teatre del Liceu, el Govern atorga la creu per la seva singularitat com a símbol de la cultura catalana al llarg de 175 anys d’història, fomentant amb passió i il·lusió el gènere operístic entre la societat i esdevenint un referent i un punt de trobada en l’àmbit internacional. La seva consolidació és el testimoniatge de la capacitat per adaptar-se i emmotllar-se tant al seu entorn com a les circumstàncies culturals, econòmiques, polítiques i socials que han transcorregut durant la seva llarga història i pel seu compromís i identificació amb els valors més representatius de la catalanitat, amb una mirada posada sempre en el futur.