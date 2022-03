Museus i Liceu: una història compartida és el resultat d’un projecte entre museus, col·leccions, biblioteques, arxius i exposicions de Catalunya i el Liceu per commemorar el 175è aniversari del Gran Teatre. L’acció també vol contribuir a treballar en xarxa i establir lligams entre institucions culturals del país.

119 centres culturals han seleccionat una o diverses obres de les seves col·leccions relacionades amb la història del Liceu que exposaran durant uns mesos a les seves seus, entre el 15 de març del 2022 i el 31 de juliol del 2023.

La iniciativa aglutina centres com el Museu Nacional d’Art de Catalunya, el Museu Picasso, el Museu Dalí, el MACBA, el CCCB, el Museu Municipal de Calella, el Museu d’Arqueologia de Catalunya, el Museu de la Vida Rural. Fundació Carulla, Museu Isaac Albéniz de Camprodon. MIAC, Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona, CosmoCaixa, La Pedrera – Casa Milà, Arxiu General de la Diputació de Barcelona, ​​Museu Municipal de Llívia, Museu de l’Empordà, Museu Europeu d’Art Modern, Museu del Futbol Club Barcelona, ​​Fundació Antoni Tàpies i Fundació Miró, entre molts altres. El llistat complet es pot consultar en aquest enllaç

En total són 77 centres participants a la província de Barcelona, ​​25 a la de Girona, 7 a Lleida i 10 a Tarragona.

Al voltant de 145 obres componen aquesta eclèctica mostra, des de pintures, fotografies, esbossos escenogràfics, diorames, documents, escultures, instruments o objectes personals de personalitats vinculades al Liceu, entre d’altres.

Moltes de les obres tenen una relació directa amb el Teatre, d’altres, però estan relacionades amb el món de l’òpera, la música o el teatre, i formen part alhora de l’herència cultural necessària per ser on som avui i documentar la història del Gran Teatre del Liceu.

Les obres més antigues de la col·lecció són del Museu d’Arqueologia de Catalunya: el Crater de campana de Pontós (MAC a Girona), que data al voltant de l’any 425 aC, El sacrifici d’Ifigènia (MAC a Empúries) del segle I aC, una peça que recull un mite que ha estat inspiració per a diverses òperes com Iphigénie a Tauride de Christoph Willibald Gluck, representada al Liceu diverses vegades i el Cap amb màscara teatral romana (MAC a Barcelona) també del segle I aC.

L’obra exposada més recent és el vídeo que es podrà veure a CosmoCaixa sobre el Concert per al biocens, l’acció que l’artista Eugenio Ampudia va realitzar el 22 de juny del 2020 al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, ​​amb motiu de la reobertura de programació després del final de l’estat d’alarma causat per la pandèmia. Un concert per a 2.292 plantes com a acte simbòlic d’un canvi de paradigma.

Aquesta és la primera acció destacada dels actes commemoratius del 175è aniversari del Liceu. Durant les temporades 2021/22 i 2022/23, el Gran Teatre celebra lefemèride amb un conjunt dactivitats participatives per tot el territori, amb lobjectiu de compartir tots els anys dhistòria del Teatre amb aquelles persones i entitats que, dalguna manera , han contribuït a construir-la.

Al costat de cada peça exposada als centres, hi haurà una cartel·la amb un codi QR que enllaçarà amb la resta d’obres i centres participants d’aquesta acció. Tota la informació detallada es pot consultar al lloc web, un portal especialitzat que ha estat habilitat des del Liceu per poder consultar totes les peces participants, així com una explicació extensa de cada obra.