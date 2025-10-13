El festival MOARÉ torna a omplir Terrassa de moda i audiovisual 

Terrassa celebra els dies 17, 18 i 19 d’octubre la segona edició del MOARÉ. Un festival que l’any passat va tenir una gran acollida entre el públic i que ofereix al visitant un conjunt d’activitats que giren entorn de dos dels elements més característics que singularitzen la ciutat: el món del tèxtil i la moda, d’una banda, i el del cinema i l’audiovisual, de l’altra.
Un MOARÉ que, a partir d’aquesta connexió tan especial, manté la seva voluntat de promocionar la ciutat com a destinació turística, mostrant alguns dels elements patrimonials i culturals més representatius i singulars de Terrassa i oferint també un ampli ventall de propostes gastronòmiques i ofertes comercials o d’allotjament als visitants.
Una prèvia de cinema i moda
Com a avantsala del festival, el passat 15 de setembre el Cinema Catalunya va acollir la presentació del fashion film Teixits Nus, dirigit per Guillem Beltrà i amb disseny de vestuari de Txell Miras, rodat al Film Lab del Parc Audiovisual. Aquesta projecció va donar el tret de sortida a la primera edició de la Mostra de Fashion Films, que forma part de la programació d’enguany i té com a objectiu impulsar la creativitat i la innovació en aquesta confluència entre moda i cinema que representa el MOARÉ. Els projectes seleccionats es podran veure en pantalla gran el dissabte 18 d’octubre al Vapor de Prodis, presentats pels seus autors i autores en un acte que vol esdevenir una autèntica festa de la moda, l’audiovisual i la creativitat a Terrassa.
Cinc espais emblemàtics
El Festival tornarà a generar un ambient molt especial, amb una programació que es desenvoluparà en cinc espais emblemàtics de la ciutat: Naus industrials rehabilitades com el Vapor de Prodis, el Vapor Albiñana i les naus de Cal Reig, i dos museus vinculats al passat tèxtil de Terrassa, el Museu Tèxtil i el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC).
Uns espais que durant tot el cap de setmana acolliran activitats com el Set de Cinema, que enguany s’integra dins el MOARÉ i s’ubicarà al Vapor de Prodis. Es tracta d’una experiència lúdica i immersiva que descobreix els secrets del cinema a tots els públics i que serveix per escalfar motors de cara a les 12 hores fantàstiques del Cinema Catalunya. També hi haurà el SOC Mercat, un mercat de dissenyadors i marques d’autor que aposten pel disseny exclusiu, els materials sostenibles i la producció conscient. L’ESCAC també participarà amb una exposició i posterior xerrada dedicada al vestuari original i exclusiu creat per als intèrprets de l’òpera Je Suis Narcissiste. El programa es completarà amb tallers, xerrades, portes obertes, exposicions i visites guiades vinculades sobretot al patrimoni industrial de Terrassa.
El festival incorpora també la proposta gastronòmica “Plats de pel·lícula”, impulsada pel Gremi d’Hostaleria de Terrassa i Comarca, amb creacions inspirades en el món del cinema. No faltarà tampoc una oferta d’allotjament a la ciutat amb preus especials per al cap de setmana del festival.
Un MOARÉ que vol contribuir a consolidar Terrassa com una ciutat pionera, creativa i que es projecta al futur partint d’una herència cultural i patrimonial que la fan única.
Descobreix tots els espais i activitats del MOARÉ 2025 consultant el programa en aquest enllaç.