El festival MOARÉ vuelve a llenar Terrassa de moda y audiovisual 

Terrassa celebra los días 17, 18 y 19 de octubre la segunda edición del MOARÉ. Un festival que el año pasado tuvo una gran acogida entre el público y que ofrece al visitante un conjunto de actividades que giran en torno a dos de los elementos más característicos que singularizan la ciudad: el mundo del textil y la moda, por un lado, y el del cine y el audiovisual, por otro.

Un MOARÉ que, a partir de esta conexión tan especial, mantiene su voluntad de promocionar la ciudad como destino turístico, mostrando algunos de los elementos patrimoniales y culturales más representativos y singulares de Terrassa y ofreciendo también un amplio abanico de propuestas gastronómicas y ofertas comerciales o de alojamiento a los visitantes.

Una previa de cine y moda

Como antesala del festival, el pasado 15 de septiembre el Cinema Catalunya acogió la presentación del fashion film Teixits Nus, dirigido por Guillem Beltrà y con diseño de vestuario de Txell Miras, rodado en el Film Lab del Parc Audiovisual. Esta proyección dio el pistoletazo de salida a la primera edición de la Mostra de Fashion Films, que forma parte de la programación de este año y tiene como objetivo impulsar la creatividad y la innovación en esta confluencia entre moda y cine que representa el MOARÉ. Los proyectos seleccionados se podrán ver en pantalla grande el sábado 18 de octubre en el Vapor de Prodis, presentados por sus autores y autoras en un acto que quiere convertirse en una auténtica fiesta de la moda, el audiovisual y la creatividad en Terrassa.

Una desfilada del MOARÉ del 2024

Cinco espacios emblemáticos

El Festival volverá a generar un ambiente muy especial, con una programación que se desarrollará en cinco espacios emblemáticos de la ciudad: Naves industriales rehabilitadas como el Vapor de Prodis, el Vapor Albiñana y las naves de Cal Reig, y dos museos vinculados al pasado textil de Terrassa, el Museu Tèxtil y el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC).

Unos espacios que durante todo el fin de semana acogerán actividades como el Set de Cinema, que este año se integra dentro del MOARÉ y se ubicará en el Vapor de Prodis. Se trata de una experiencia lúdica e inmersiva que descubre los secretos del cine a todo el público y que sirve para calentar motores de cara a las 12 horas fantásticas del Cinema Catalunya. También habrá el SOC Mercat, un mercado de diseñadores y marcas de autor que apuestan por el diseño exclusivo, los materiales sostenibles y la producción consciente. La ESCAC también participará con una exposición y posterior charla dedicada al vestuario original y exclusivo creado para los intérpretes de la ópera Je Suis Narcissiste. El programa se completará con talleres, charlas, puertas abiertas, exposiciones y visitas guiadas vinculadas sobre todo al patrimonio industrial de Terrassa.

El festival incorpora también la propuesta gastronómica “Plats de pel·lícula”, impulsada por el Gremi d’Hostaleria de Terrassa i Comarca, con creaciones inspiradas en el mundo del cine. No faltará tampoco una oferta de alojamiento en la ciudad con precios especiales para el fin de semana del festival.

Un MOARÉ que quiere contribuir a consolidar Terrassa como una ciudad pionera, creativa y que se proyecta al futuro partiendo de una herencia cultural y patrimonial que la hacen única.

Descubre todos los espacios y actividades del MOARÉ 2025 consultando el programa en este enlace.