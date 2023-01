Deu crims per resoldre i dos grans periodistes per explicar-los

Sherlock Holmes i Watson, Perry Mason i Paul Drake, Starky i Hutch, Simon and Simon, Tintin i Capità Haddock, Agatha Christie i el seu teu, o Angela Lansbury i la seva màquina d’escriure són parelles que ocupen l’Olimp de les històries de crims mediàtiques i fascinants. Possiblement, a aquesta llista s’hi hauria d’afegir una estranya parella que configuren dos veteraníssims periodistes gironins, Tura Soler i Jordi Grau. Tots dos signen un llibre extraordinari, tant interessant com entretingut, que porta per títol “Sense càstig. Deu crims impunes” (La Campana, 2022). Deu històries universals magnètiques que relaten un temps i un periodisme vocacional i amb un punt inquietant d’aventura.



La presentació del llibre, moderada amb complicitat per la periodista i directora d’El Món, Sílvia Barroso, ha omplert el funcional auditori de La Casa del Llibre de Barcelona. Entre els assistents, periodistes d’ofici i comandaments policials amb dilatats fulls de serveis, fidels lectors i apassionat de la crònica negra, que han viscut tant els relats que narra el llibre com la feina de picapedrers dels successos que Soler i Grau han lluït al llarg de la seva vida professional. El llibre exposa episodis criminals sense que han quedat sense resoldre, però també és un manual de periodisme d’investigació, de “persistència objectiva” i d’una feina que és més un estil de vida que un lloc de treball.

Tura Soler, en el moment de presentar el seu llibre en conversa amb Sílvia Barroso/Mireia Comas

Uns altres temps

Ni Soler ni Grau han deixat pas a la nostàlgia. De fet, tots dos han coincidit que ara es treballa d’una altra manera. “Simplement han canviat els temps”, han conclòs. Uns canvis que han variat tècniques periodístiques i també policials. Però si bé ha canviat el sistema de treballar o la manera d’obtenir la informació, les històries que atrauen als lectors, no. La notícia no ha canviat i aquest parell de periodistes amb aquest llibre ho constaten. Segrestos, assassinats, homicidis i suïcidis encoberts que encara han de tenir un final. “El llibre neix perquè som uns bocamolls”, han admès tots dos que han assegurat a la concurrència que va la idea va sorgir amb un dinar. Ja ho diuen que les sobretaules fan emergir tones de talent i de memòria.

En tot cas, els deu crims que Tura i Grau desgranen formen part de la història negra d’un país encisat per la proximitat de la notícia. De fet, el llibre ajuda a comprovar que malgrat les noves tècniques com l’ADN o bé la capacitat de recollir dades i informació, cal la mà humana per poder resoldre homicidis incomprensibles o que podrien dormir el son dels justos en un calaix d’una comissaria. Com hi juga el factor sort, o l’obsessió compulsiva d’un sol policia investigador, o simplement una bona investigació, però que resulta ineficaç han estat elements aportats per aclarir la impunitat dels crims que expliquen.

Jordi Grau, en un moment de la presentació a la Casa del Llibre de Barcelona per presentar “Sense Càstig”/Mireia Comas

Passió però sense pretensions morals

Tots dos han detallat petites anècdotes i curiositats de la seva feina, però amb traça i una passió controlada per la professionalitat dels seus relats. De fet, la presentació ha servit per comprovar com el llibre i el seu estil defuig de pretensions morals o professionals, sinó simplement -i entenent el simplement com un concepte clau i fonamental- expliquen allò que contrasten, coneixen, investiguen i han descobert. Una feina ingent i discreta però altament eficaç lluny de les factories de “true crime”. Tot i que tots dos han reconegut que la capacitat mediàtica que donen fenòmens com “Crims” que ha “fet sortir de l’armari els addictes de la crònica negra”.

“La secció de successos és la part del diari que ningú diu no llegir, que tothom se la mira i que mai ningú hi vol sortir”, ha apuntat Grau. “Ara la gent ha perdut la vergonya i s’ha prestigiat la crònica de successos”, ha raonat Soler. Tots dos han defensat que com a periodistes fan el “primer esborrany de la història”. “Quan expliques un crim, no expliques la morbositat, expliques un entorn, una realitat”, ha subratllat Soler. “Nosaltres ho expliquem perquè ho hem viscut, no ho fem des de l’hemeroteca”, han sentenciat. “De crims n’hi ha i se’n parla”, han dit. El secret de tots dos és que en parlen bé -molt bé-, tant en el fons, com en la forma, com en la intensitat viva dels seus relats. Un secret, Tura Soler va demanar fer esports al diari. Sortosament, no li van fer cas.