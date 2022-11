El lapsus d’un guàrdia civil a ‘Crims’ ‘dona’ la independència a Catalunya

Crims ha tingut un guàrdia civil com a protagonista d’un dels moments més comentats de la temporada. El programa de Carles Porta a TV3 ha analitzat el cas Febamar, un crim que va tenir lloc a Alcanar el desembre del 2008 i que ha captivat el 27,7% de l’audiència. Tot va començar amb l’aparició dels cossos sense vida d’un home i la seva parella a casa seva amb signes de violència.

Ell era propietari d’un negoci de compravenda de cotxes en el que s’amagava l’escenari perfecte per a un home amb antecedents per tràfic de dones i deutes. Els havien torturat i tota la casa estava remoguda, el que feia pensar que es tractava d’un robatori. La casa estava protegida per una reixa i una alarma, així que el primer que van pensar era que ells havien permès que l’assassí entrés perquè el coneixien. Aquesta primera part ha acabat amb una confessió de la mare del mort que ha obert la porta a la implicació de l’ex: “Deu anys abans, la seva exdona va contractar dos sicaris per intentar matar-lo”.

Mentrestant, citen a declarar la mare del Felipe. Explica als investigadors que deu anys abans l'exdona del Felipe havia intentat matar el seu fill, contractant dos sicaris que ara podrien haver reaparegut.#CrimsFebamarTV3 pic.twitter.com/qmNCxRjrZi — Crims (@Crims_Oficial) November 28, 2022

El negoci està situat a pocs metres de la frontera amb Castelló, amb la qual cosa a la investigació participaven Mossos d’Esquadra i Guàrdia Civil. És per això que el programa ha entrevistat un agent del cos espanyol, el que ha deixat anar una frase que dona la independència a Catalunya: “Era un moment de transició en què la Guàrdia Civil estava abandonant el lloc i els Mossos s’estaven fent càrrec de la seguretat ciutadana, però el nostre equip encara continuava allà. Estàvem allà com a enllaç, entre altres funcions, amb aquelles investigacions en curs que els Mossos haguessin de portar fora dels límits de l’Estat català“, ha dit textualment.

Es podria pensar que l’home té certa simpatia per l’independentisme català, però aquesta teoria es desmuntava una mica més tard quan ell mateix es queixava que els mossos de la zona duien Els segadors com a to de trucada al mòbil.

Els teleespectadors, amb la boca oberta per l’error del guàrdia civil

Molts teleespectadors s’han fixat en aquest detall, el que creien que s’havien imaginat en no donar crèdit al que sentien. Amb la boca oberta s’han quedat tots, els que han corregut a omplir Twitter amb aquesta frase perquè en quedés constància: “El guàrdia civil de Crims acaba de reconèixer un estat català“, “Jo també ho he sentit i he pensat que s’imposarà a una sanció per no saber parlar català” o “Ha sigut brutal! I a més parlaven molt de la frontera entre Castelló i Tarragona, és a dir Espanya-Catalunya. Ja ho anem aconseguint” són alguns dels missatges que s’han anat publicant.

Jo també ho he escoltat i he pensat "pobre a quina sanció s'imposa per no saber parlar". — Gaspar Gràcia lı*ıl (@GasparGracia) November 29, 2022

Un guàrdia civil acaba de dir Estat Català pic.twitter.com/b214rL2FJZ — Naxete Mcenzie (@imbernad88) November 28, 2022

Siii, ha sigut brutal!!

I a més, parlaven molt de la frontera entre Castelló i Tarragona, o sigui Cat-Esp.

…ja ho anem aconseguint — Ramon Serra (@RamonSerrap) November 29, 2022