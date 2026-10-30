Balaguer ja té pregoners per a la Festa Major del Sant Crist 2026. El periodista i meteoròleg Xavi Freixes, director i presentador d’El matí de Ràdio 4, serà l’encarregat de donar el tret de sortida oficial a cinc dies de celebració. L’acte tindrà lloc el dijous 5 de novembre, a les 20.30 h, a la sala d’actes de la casa de la Paeria. Lo Pau de Ponts, col·laborador del programa que condueix Freixes, acompanyarà el seu company posant música a la vetllada.
L’elecció de les dues veus de Ràdio 4 respon al seu vincle amb la Noguera. Freixes és nascut a Os de Balaguer, mentre que Lo Pau de Ponts, com el seu mateix nom indica, és originari de Ponts, municipi també noguerenc. La Paeria aposta així per dues veus conegudes de la ràdio pública en català i vinculades al territori per protagonitzar un dels actes centrals de l’inici de la festa.
Un programa matinal en creixement
Freixes és al capdavant d’El matí de Ràdio 4, un dels espais més destacats de la programació de l’emissora. El programa va encapçalar el rànquing d’audiència digital de la cadena durant el maig del 2026 amb 25.166 usuaris únics, és a dir, el 51% dels oients digitals de Ràdio 4 aquell mes. El nomenament de Freixes i Lo Pau de Ponts arriba pocs abans d’una efemèride important per a l’emissora: el 13 de desembre del 2026 farà cinquanta anys de la seva creació, el 1976. Ràdio 4 va ser la primera emissora pública que va emetre íntegrament en català després del franquisme, un paper que la va convertir en una referència en la recuperació de la llengua en l’espai radiofònic.
Cinc dies de festa a la capital de la Noguera
Les Festes del Sant Crist se celebraran del 5 al 9 de novembre i combinaran tradició, cultura, música i propostes familiars. La programació inclou actes vinculats a la celebració, com l’ofrena floral, el seguici festiu, el correfoc, les sardanes i les ballades de gegants, a més d’activitats esportives, espectacles i propostes per a diferents públics. La música també tindrà un pes destacat durant el cap de setmana, amb concerts de grups com Buhos i Celtas Cortos, així com actuacions d’orquestra i balls populars. El programa es completarà amb el piromusical del Sant Crist i les tradicionals firetes i parades de Festa Major. Cinc dies d’activitat per tornar a convertir Balaguer en punt de trobada de la comarca.