Balaguer ya tiene pregoneros para la Fiesta Mayor del Sant Crist 2026. El periodista y meteorólogo Xavi Freixes, director y presentador de El matí de Ràdio 4, será el encargado de dar el pistoletazo de salida oficial a cinco días de celebración. El acto tendrá lugar el jueves 5 de noviembre, a las 20:30 h, en la sala de actos de la casa de la Paeria. Lo Pau de Ponts, colaborador del programa que conduce Freixes, acompañará a su compañero poniendo música a la velada.

La elección de las dos voces de Radio 4 responde a su vínculo con la Noguera. Freixes nació en Os de Balaguer, mientras que Lo Pau de Ponts, como su propio nombre indica, es originario de Ponts, municipio también noguerense. La Paeria apuesta así por dos voces conocidas de la radio pública en catalán y vinculadas al territorio para protagonizar uno de los actos centrales del inicio de la fiesta.

Xavi Freixes, locutor de Radio 4. Barcelona 09.10.2025 | Mireia Comas

Un programa matinal en crecimiento

Freixes está al frente de El matí de Ràdio 4, uno de los espacios más destacados de la programación de la emisora. El programa encabezó el ranking de audiencia digital de la cadena durante mayo de 2026 con 25.166 usuarios únicos, es decir, el 51% de los oyentes digitales de Radio 4 ese mes. El nombramiento de Freixes y Lo Pau de Ponts llega pocos días antes de una efeméride importante para la emisora: el 13 de diciembre de 2026 hará cincuenta años de su creación, en 1976. Radio 4 fue la primera emisora pública que emitió íntegramente en catalán después del franquismo, un papel que la convirtió en una referencia en la recuperación de la lengua en el espacio radiofónico.

Cinco días de fiesta en la capital de la Noguera

Las Fiestas del Sant Crist se celebrarán del 5 al 9 de noviembre y combinarán tradición, cultura, música y propuestas familiares. La programación incluye actos vinculados a la celebración, como la ofrenda floral, el desfile festivo, el correfoc, las sardanas y los bailes de gigantes, además de actividades deportivas, espectáculos y propuestas para diferentes públicos. La música también tendrá un peso destacado durante el fin de semana, con conciertos de grupos como Buhos y Celtas Cortos, así como actuaciones de orquesta y bailes populares. El programa se completará con el piromusical del Sant Crist y las tradicionales ferias y paradas de Fiesta Mayor. Cinco días de actividad para volver a convertir Balaguer en punto de encuentro de la comarca.