L’Arrabassada, el pòdcast de Marc Lesan, Oriol Lapeira i Iñaki Sola, ha estat guardonat amb el premi CRIT al millor projecte d’entreteniment en la gala de lliurament que s’ha fet al Teatre Coliseum, a Barcelona. Els guanyadors han protagonitzat un discurs amb fortes proclames polítiques, amb insults contra l’establishment i el PSC. “Només voldria dir una cosa: Puta Espanya, Puta PSC i Visca els Països Catalans”, han reivindicat durant la gala d’uns premis impulsats pel 3Cat, Accent Obert i l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació per premiar creadors de continguts en català. La intervenció ha estat rebuda amb una combinació d’aplaudiments per part del públic assistent.
Lapeira ha iniciat el discurs assenyalant que el país viu temps de “pacificació socialista, de despolitització imposada i de folklorització de la catalanitat”, i va afegir que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i tot el que hi ha al seu voltant “és blanc i neutre”. En contraposició amb això, Oriol Lapeira ha reivindicat que”fer un pòdcast que es posiciona clarament i que parla sense embuts de com està el país, creiem que és una mica revolucionari”.
“Costa dir que les Balears i el País Valencià estan governades per feixistes”
El discurs l’ha seguit Sola, que ha assenyalat que hi ha coses que costen de dir als mitjans de comunicació. Per exemple, a parer seu, “costa dir que que a les Illes Balears i el País Valencià estan governades per feixistes que volen eliminar la nostra llengua i la nostra cultura” o costa recordar que “a Espanya, als noranta, es van torturar independentistes a Madrid i a Barcelona”. “I és molt difícil dir que el govern del Salvador Illa es dedica a infiltrar policies a les assemblees de professors”, ha afegit en referència a la darrera polèmica que ha esquitxat l’executiu. Finalment, tots tres han abandonat l’escenari cridant “Puta Espanya, i puta PSC i visca els Països Catalans.”