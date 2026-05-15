L’Arrabassada, el pódcast de Marc Lesan, Oriol Lapeira e Iñaki Sola, ha sido galardonado con el premio CRIT al mejor proyecto de entretenimiento en la gala de entrega que se ha celebrado en el Teatro Coliseum, en Barcelona. Los ganadores han protagonizado un discurso con fuertes proclamas políticas, con insultos contra el establishment y el PSC. «Solo quisiera decir una cosa: Puta España, Puta PSC y Visca els Països Catalans», han reivindicado durante la gala de unos premios impulsados por el 3Cat, Accent Obert y la Asociación de Medios de Información y Comunicación para premiar creadores de contenidos en catalán. La intervención ha sido recibida con una combinación de aplausos por parte del público asistente.

Lapeira inició el discurso señalando que el país vive tiempos de «pacificación socialista, de despolitización impuesta y de folclorización de la catalanidad», y añadió que la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales y todo lo que hay a su alrededor «es blanco y neutro». En contraposición con esto, Oriol Lapeira reivindicó que «hacer un pódcast que se posiciona claramente y que habla sin tapujos de cómo está el país, creemos que es un poco revolucionario».

Bravísimo este discurso. Muy, muy grandes. pic.twitter.com/dKOwg1RF4b — Albert Blaya Sensat (@Blayasensat) May 14, 2026

«Cuesta decir que las Baleares y el País Valenciano están gobernados por fascistas»

El discurso lo siguió Sola, quien señaló que hay cosas que cuestan de decir en los medios de comunicación. Por ejemplo, a su parecer, «cuesta decir que en las Islas Baleares y el País Valenciano están gobernados por fascistas que quieren eliminar nuestra lengua y nuestra cultura» o cuesta recordar que «en España, en los noventa, se torturó a independentistas en Madrid y en Barcelona». «Y es muy difícil decir que el gobierno de Salvador Illa se dedica a infiltrar policías en las asambleas de profesores», añadió en referencia a la última polémica que ha salpicado al ejecutivo. Finalmente, los tres abandonaron el escenario gritando “Puta España, y puta PSC y visca els Països Catalans.”

