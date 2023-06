TV3 demana perdó pels errors tècnics a l’estrena de ‘Cites Barcelona’

L’estrena de Cites Barcelona va generar controvèrsia a la xarxa per culpa d’uns problemes tècnics que van espatllar una mica els primers minuts d’emissió. Haver fet el rodatge en castellà i català amb Amazon Prime Video va forçar-los a preparar un doblatge que no va convèncer gaire, sobretot el que es va seleccionar per als actors i actrius catalans. TV3 va donar l’opció de veure els dos primers capítols en versió original, si així es preferia, però malauradament no va funcionar del tot bé aquesta opció fins que van passar uns minuts. A més a més, van afegir-se uns sons d’interferències que ho empitjoraven tot perquè no permetien seguir bé els diàlegs en alguns moments.

La cadena va afanyar-se a intentar solucionar aquest contratemps i ho van aconseguir, però bona part de l’audiència ja s’havia queixat a través de Twitter. Les ressenyes negatives van multiplicar-se, per la qual cosa TV3 ha volgut demanar disculpes per les molèsties ocasionades. En declaracions a El Món, confirmen que van resoldre els problemes tècnics “tan aviat com es van detectar” i recorden que van poder-se veure els dos capítols en VO sense cap mena d’interrupció o so blanc a través de la seva plataforma digital. Aquests episodis, però, només estan disponibles al web durant 48 hores.

Sento dir que el doblatge és terrible i que he intentat veure l’episodi en V.O, però no ha estat possible perquè l’àudio em saltava al català sense que jo toqués cap botó i un cop que he aconseguit que es mantingués en castellà ha començat a fer un soroll eixordador. Estrany… — EnAlerta (@susana_bote) June 12, 2023

Malgrat els problemes tècnics, Cites Barcelona aconsegueix rècord d’audiència

En l’emissió dels dos primers capítols de Cites Barcelona, la sèrie va aconseguir rècord d’audiència amb un 21,4% de share. La setmana vinent hi haurà molta expectació per veure què passa i com reaccionen els teleespectadors després dels problemes i els comentaris negatius d’aquesta estrena.

Dilluns vinent, un dels protagonistes serà l’Abi que descobrirà que la seva cita, el Murall, ha utilitzat fotos falses al seu perfil de Tinder. La Meri, per la seva banda, arribarà a la seva cita amb l’autoestima pel terra, però l’Oriol aconseguirà que se senti còmoda.