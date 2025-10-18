Mor Enric Canals, exdirector de TV3

S’ha mort Enric Canals, periodista, productor televisiu i exdirector de Televisió de Catalunya, segons ha avançat VilaWeb. Originari de Tiana, Canals va dirigir TV3 entre 1984 i 1989 i va ser clau en la construcció de la televisió, a més de ser-ne el cap de programes. L’any 1990 va fundar la seva pròpia productora audiovisual anomenada Mercuri, amb la qual va crear diverses sèries documentals com “Te’n recordes”, “Els dies que van canviar la nostra vida” o “A l’ombra de la Gran Guerra”, entre d’altres.
Canals també va desenvolupar la seva tasca periodística com a redactor a diaris com El País i Diari de Barcelona, a més de treballar a Ràdio Barcelona. També va dirigir el rotatiu català El Observador.
Els llibres d’Enric Canals
L’any 2013 va guanyar el Premi Godó de reporterisme i assaig periodístic per la seva obra ‘Pujol Catalunya’, un llibre sobre l’empresonament i les tortures que va patir l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol en plena dictadura franquista l’any 1960. En aquest llibre s’aportaven documents inèdits sobre aquell procés. Canals també va publicar altres llibres, entre els quals es troben ‘Terradelles, el guardià de la memòria’ que tracta sobre l’exili i el retorn d’aquest del que fou president de la Generalitat, i ‘Delators’ que explica la història de com van ser les denúncies, algunes d’elles infundades, cap als republicans un cop van entrar les tropes franquistes a Barcelona.
Canals també va ser consultor de projectes audiovisuals, el que el va portar a ser membre del Consell Audiovisual de Catalunya i director general de difusió de la Generalitat de Catalunya entre 1997 i 2001. A més, també va formar part del Consell d’Administració de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, l’actual CCMA, entre 2004 i 2008. Més endavant, el 2011, va ser nomenat delegat a Catalunya del grup de comunicació Vocento.