Miguel de Cervantes, a la llista d’homosexuals més il·lustres

Catalunya Ràdio continua oferint una novetat rere una altra en aquesta nova temporada. Els últims a cridar l’atenció han estat els membres de l’equip de Ja m’entens, que avui han publicat un capítol que ha cridat molt l’atenció. Sota el nom de Mariques que han fet història, treuen a la llum que personalitats històriques tan il·lustres com Miguel de Cervantes, Isaac Newton o George Washington eren homosexuals.

David Àvila, presentador de Ja m’entens | Catalunya Ràdio

Aquest pòdcast de temàtica LGTBIQ+ presentat per David Àvila ha deixat els oients amb la boca oberta en revelar informació sobre la vida privada d’aquestes grans personalitats, els qui el filòleg Álvaro Sanjuan treu de l’armari més de tres-cents anys després en un llibre. L’escriptor ha explicat que va començar un pòdcast sobre el tema durant la pandèmia: “Alguns personatges dels qui parlo se sap que eren homosexuals perquè en el segle XX es va investigar molt sobre el tema, però hi ha d’altres que he descobert jo després d’estar ocults durant molt de temps. En el cas de Miguel de Cervantes, per exemple, no es tenen tantes referències al respecte i ha estat complicat”.

“Ell és considerat com un gran escriptor que tenien en l’altar, però segles després de la seva mort s’ha acabat deduint que era gai per proves molt evidents. Tenia una manera de comportar-se en societat característica, així com les rutes que feia i els llocs pels que es movia“, ha afegit.

Miguel de Cervantes, en un retrat posterior | Wikimedia

Álvaro Sanjuan parla de l’homosexualitat de personatges il·lustres

“Amb George Washington ha estat tot encara més flagrant perquè va ser el primer president dels Estats Units i d’ell s’espera que fos la virtut feta persona. Havia de fer religiós i perfectament heterosexual… doncs era ateu i homosexual. Ara bé, va estar amagant-se aquesta part de la seva història perquè encaixés en els estereotips del patriarcat cristià. S’ha intentat ocultar aquesta orientació sexual i això té molt a veure amb el masclisme, un problema des de fa milers d’anys. Tot el que sigui femení en una figura d’un home no es permetia, estava malament. Tot el que no fos un comportament digne d’home estava fora dels cànons. Si anaven al llit amb altres homes estaven anant contra la Bíblia, així que aquest era un motiu més per ocultar que eren homosexuals perquè els considerarien antinatura“, ha explicat en aquesta entrevista.

🏳️‍⚧️🏳️‍🌈 Nou capítol! 'Mariques que han fet història'. Sabieu que personalitats com George Washington, Isaac Newton o Cervantes eren gais? En parlem amb el filòleg @Otto_Mas autor del podcast i del llibre #grandesmaricasdelahistoria https://t.co/phQAqGytnF pic.twitter.com/oEp5YGNmse — Ja m’entens (@JamentensCR) October 25, 2022

L’escriptor treu de l’armari a Miguel de Cervantes i George Washington

I com ha pogut esbrinar que aquests personatges eren homosexuals? He trobat escrits de notaris que donen fe que eren gais: “He hagut de buscar la gent amb qui anava al llit, quan tots aquests havien d’ocultar-ho també en aquella època”. Un altre dels personatges que sap que era gai? Michelangelo Buonarroti: “Es va fer una gran tasca per esborrar i netejar la seva homosexualitat per part de la seva mateixa família. Va ser el seu nebot-net el qui va dir que publicaria els poemes que va escriure, però abans el va canviar sencer perquè aquells escrits estaven dirigits a homes i ell va fer veure que els havia escrit cap a dones. Afortunadament, no va esborrar el manuscrit original, el que va trobar-se en el segle XIX”.

Una entrevista i un llibre molt curiosos que han servit per revelar la veritat sobre les vides sentimentals d’alguns dels personatges més importants de la història.