La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio del 2022, dedicada a la investigació de la salut cardiovascular, ha recaptat 11,2 milions d’euros, segons ha informat la cadena pública catalana. Durant l’emissió del programa, el passat 18 de desembre, el marcador es va tancar en més de 8 milions d’euros. Això vol dir que en els mesos posteriors es van recaptar tres milions d’euros més.

Amb aquestes xifres, la Marató de l’any passat es va situar com la vuitena amb més recaptació de l’última dècada. L’edició del 2022 va tenir un competidor poc habitual –el Mundial de Qatar– que li va fer perdre molta audiència i, de retruc recaptació. El programa va tenir una audiència acumulada d’1,8 milions d’espectadors i va assolir un 13,6%, lluny del 20,2% que va aconseguir el 2021.

L’edició amb més recaptació de la història de la Marató continua sent la del 2018, dedicada al càncer, que va superar per poc els 15 milions d’euros. En els anys posteriors la recaptació ha anat decaient de manera progressiva. Les malalties minoritàries (2019) va aconseguir 14 milions d’euros; la Covid-19 (2020), 13,8 milions d’euros; i la salut mental (2021), 12,1 milions.

Quines edicions de La Marató han estat les més vistes – TV3

La salut sexual, protagonista aquest 2023

La Marató de TV3 d’enguany, que se celebrarà el diumenge 17 de desembre, estarà dedicada per primera vegada a la salut sexual i reproductiva. Els professionals sanitaris alerten que les malalties relacionades amb la salut sexual són les que tenen un major impacte en la població al llarg de la seva vida. Són patologies amb una alta prevalença —afecten tres milions de persones a Catalunya— i amb una gran incidència, ja que cada any es diagnostiquen més de 210.000 casos.

Això fa que les malalties relacionades amb la salut sexual tinguin un cost molt elevat per al sistema de salut, que s’estima en un 12,2% de la despesa total. A més, hi ha una preocupació creixent pel poc coneixement que hi ha entre la població jove, que és qui més les pateix.