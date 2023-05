Tot a punt per a la gran final d’Eurovisió 2023: aquests són els favorits

El concurs més longeu de la història de la televisió, el festival d’Eurovisió, arriba aquesta nit al seu punt més culminant: la gran final. El cataclisme mediàtic de la guerra d’Ucraïna i l’estima de tot el Vell Continent va fer que de retruc guanyés el certamen l’any passat. Però les circumstàncies actuals del país impedit que el concurs viatgés novament a Ucraïna. Per això, la Unió Europea de Radiodifusió (UER) i organitzadora de l’esdeveniment, van optar per oferir la seu del 2023 al segon classificat, el Regne Unit.

D’aquesta manera, la BBC és la mestra de cerimònia de l’edició d’enguany on finalment va optar per designar-li l’encàrrec a la ciutat de Liverpool. De fet, la connexió musical de la ciutat va fer que la cirereta fos perfecte per a una edició especial.

“United by Music” (Units per la música). Aquest és l’eslògan que han designat per Eurovisió, enllaçant els vincles entre Ucraïna i el Regne Unit, passant per la resta de països d’Europa. Precisament aquest serà un tema destacat en la cala d’aquesta nit, on part dels presentadors són originàriament ucraïnesos i on la música i la cultura del país també hi tindran cabuda.

Actuació de l’espanyola Blanca Paloma / EBU

Quines són les favorites per guanyar Eurovisió?

Certament, les apostes més potents i que presumeixen de ser les màximes favorites són:

Suècia: La reconeguda Loreen serà la màxima favorita des que es va conèixer la seva cançó “Tattoo”. Un tema que no desentona del seu hit del 2012, “Euphoria”, i que ja va guanyar el certamen. En aquesta ocasió, gaudeix d’una posada en escena sofisticada i cuidada fins a l’últim segon.

Finlàndia: El pop més festiu i divertit de la nit serà amb el tema “Cha Cha Cha”, que fa vibrar completament el Liverpool Arena. El responsable del show vistós i atrevit és el jove Kärijaa, molt conegut al seu país. La posada en escena és divertida i amb una vestimenta atrevida però coordinada en tot moment amb el personatge.

França: L’elegància i prestigi de la cantant La Zarra, original del Quebec però reconeguda musicalment a França, serà la responsable de deixar bocabadats a tots els teleespectadors amb el tema “Evidentment”, un clam a la cançó francesa combinat amb estil disco. Els gal·lesos faran fins i tot honor als seus colors i que ben segur els col·locarà al capdamunt del rànquing final.

Espanya: La munió de fans i seguidors que han viatjat fins a Liverpool per donar suport a l’alacantina Blanca Paloma és màxim. Ja des del seu triomf al Benidorm Fest, els eurofans li ha donat tot el suport. Per a l’actuació d’aquesta nit no veurem res molt diferent del que ja va presentar a Benidorm, però sí que palparem la seva veu i la seva solvència dalt de l’escenari.

Quines són les més excèntriques?

Com ja és habitual, moltes candidatures volen enviar a Eurovisió un missatge per poder fer reflexionar o que perduri en la memòria del teleespectador per poder-los votar.

D’aquesta manera, els croats Let 3, presentaran un tema totalment còmic on la disbauxa i diversió estan assegurades. El grup està format per cinc amics de Rijeka i són coneguts al seu país per les seves lletres vulgars i provocatives. Per a l’ocasió presenten un tema antibel·licista, amb moltes giragonses i metàfores escèniques, que acaba tractant de psicòpata a Putin.

Actuació del grup croat Let3 / EBU

També la proposta de Sèrbia, amb Luke Black que presenten un tema totalment electrònic i amb una posada en escena brillant. L’artista és conegut al seu país per les cançons provocatives i carregades de missatges de pau. La d’avui no és una excepció.

El festival d’Eurovisió d’enguany parteix com un els millors de la seva història. La ciutat de Liverpool s’ha bolcat per complet per a l’ocasió, on tots els racons han estat ocupats per multitud de fans i seguidors per viure de primera mà l’experiència eurovisiva.