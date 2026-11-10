Una adolescent que es planteja ingressar en un convent, un pare que travessa el desert buscant la seva filla desapareguda o una comunitat que intenta refer-se després d’una tragèdia. Aquestes són algunes de les històries que proposa la 23a Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya, que del 15 al 30 de novembre convida el públic a mirar més enllà de la pantalla i reflexionar sobre qüestions com la fe, la llibertat, la solidaritat o el sentit de la vida. Amb més de 150 projeccions en desenes de municipis catalans, el certamen torna a portar el cinema a sales i espais culturals d’arreu del país.
La programació s’articula al voltant de tres cicles: Discerniment i elecció, sobre les decisions que marquen les nostres vides; La mirada de les víctimes, centrat en les conseqüències de la guerra, la violència i l’exclusió, i Cap a la saviesa, que explora diferents camins de creixement personal i espiritual. La majoria de les projeccions compten amb presentacions i col·loquis que conviden el públic a compartir impressions i reflexions.
Històries que conviden a mirar més enllà
Entre les pel·lícules destacades d’aquesta edició hi ha Los domingos, d’Alauda Ruiz de Azúa, que narra el conflicte familiar que desencadena la decisió d’una jove de disset anys d’ingressar en un convent de clausura. També Sirāt, d’Óliver Laxe, que proposa un viatge físic i espiritual pel desert del Marroc, o La veu de la Hind, de Kaouther Ben Hania, que reconstrueix la desesperada petició d’ajuda d’una nena atrapada enmig del conflicte de Gaza.
La programació inclou també Rondallas, de Daniel Sánchez Arévalo, una història sobre el dol i la força d’una comunitat que intenta refer-se després d’una tragèdia, i Vermiglio, de Maura Delpero, ambientada als Alps italians durant els últims mesos de la Segona Guerra Mundial. El cinema documental hi té igualment un paper destacat, amb produccions catalanes com Hospital de Campanya, de Jordi Roigé, sobre l’acollida de persones sense llar a la parròquia de Santa Anna de Barcelona, o Natura Sagrada, de Joan Salicrú, que explora la relació entre espiritualitat, natura i paisatge.
Una altra de les propostes destacades és la retrospectiva dedicada al cineasta Roberto Rossellini a la Filmoteca de Catalunya. El cicle recupera obres com Roma, città aperta, Stromboli, terra di Dio o Germania, anno zero, pel·lícules que aborden la dignitat humana, les conseqüències de la guerra i la recerca de sentit.
Una Mostra que arriba a tot el territori
A Barcelona i en municipis com Terrassa, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Granollers, Mataró o l’Hospitalet de Llobregat, la Mostra ofereix una àmplia programació. La capital catalana acollirà també la inauguració oficial del certamen, el 15 de novembre als Cinemes Verdi, amb la preestrena del documental Meditar, de Sara G. Cortijo.
A la Catalunya Central, Vic i Manresa programen Vermiglio, una història sobre els vincles familiars, les tradicions i el pas del temps. Les dues sessions comptaran amb presentacions que ajudaran a aprofundir en els temes que planteja la pel·lícula.
A les comarques gironines,el cinema espiritual arribarà a nou municipis, entre els quals Girona, Figueres, Blanes, Salt, Olot i Sant Feliu de Guíxols. La programació combina títols com Los domingos, Rondallas o Sirāt amb propostes documentals. És el cas d’Abu Bakr de Tortosa, dedicat a la figura del savi andalusí del segle XII, que es projectarà a Llagostera i Sant Feliu de Guíxols. A Llagostera, la sessió anirà acompanyada d’una actuació musical de Pedro Burruezo i d’un debat amb el públic.
A les comarques de Lleida, el certamen tindrà presència a Lleida, Penelles i Ivars d’Urgell, amb pel·lícules com Los domingos, Rondallas, Sirāt i el documental Hospital de Campanya. La Mostra també s’estén a les Terres de l’Ebre, amb projeccions a Deltebre, Tortosa, Amposta i Bot. En aquests municipis es podran veure propostes com Vermiglio, Sirāt i Arizmendiarrieta. Arrasateko Miraria, a més d’Hospital de Campanya, que es projectarà a Deltebre, Tortosa i Amposta.
Al Penedès, Vilafranca del Penedès i Llorenç del Penedès acolliran tres sessions dedicades a la producció documental. Hospital de Campanya es podrà veure als dos municipis, mentre que Llorenç del Penedès també projectarà Natura Sagrada, una mirada a la dimensió espiritual de diferents paisatges de Catalunya.
Finalment, al Camp de Tarragona, el CaixaForum Tarragona oferirà dues pel·lícules: Los domingos, el 23 de novembre, i Rondallas, el dia 30. Ambdues projeccions comptaran amb presentacions que convidaran a reflexionar sobre els temes abordats a la pantalla.
Cinema també des de casa
La Mostra també es podrà seguir des de casa a través de FilminCAT, amb una programació en línia de 39 títols. A més, com cada any, el certamen aposta per activitats educatives en centres penitenciaris i de justícia juvenil, ampliant així l’abast de la iniciativa més enllà de les sales de projecció.
La Mostra és organitzada per la Direcció General d’Afers Religiosos del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu de posar en valor l’espiritualitat a través del cinema, afavorir el diàleg interreligiós i contribuir a la cohesió social.
Consulta totes les pel·lícules, dates, horaris i espais de projecció al programa complet de la 23a Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya.