Pagar menys per la llum és possible, però no tothom sap que hi té dret. El bo social elèctric ofereix descomptes del 42,5% o del 57,5%, segons el grau de vulnerabilitat, a les persones i famílies que compleixen determinats requisits. A Catalunya, prop de 200.000 persones ja es beneficien d’aquest ajut regulat per l’Estat, però el desconeixement i les dificultats per tramitar-lo continuen sent obstacles perquè arribi a totes les llars que hi tenen dret.
Per facilitar l’accés al bo social elèctric, el Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat impulsa accions informatives per donar a conèixer els requisits i els tràmits necessaris per sol·licitar-lo, a través de guies i recursos disponibles als webs del Departament i de l’Agència Catalana del Consum. A més, el Govern ha iniciat una formació adreçada a professionals per reforçar el coneixement d’aquest ajut i facilitar l’acompanyament a les persones que el vulguin sol·licitar.
Qui té dret al bo social elèctric?
Poden accedir a aquest ajut les persones o unitats de convivència amb rendes dins dels límits establerts, les famílies nombroses amb el títol vigent i les llars amb alguna persona beneficiària de l’ingrés mínim vital (IMV). També els pensionistes que cobren la pensió mínima de jubilació o incapacitat permanent, sempre que els altres membres de la llar que tinguin ingressos també cobrin una d’aquestes pensions. A més, entre tots no poden tenir altres ingressos que superin els 500 euros anuals, al marge de les pensions.
En el cas de les rendes baixes, el llindar general és de 12.600 euros anuals per a una persona que viu sola, una quantitat que augmenta segons el nombre de membres de la llar. Per exemple, per a una família formada per dos adults i un menor, el límit és de 19.320 euros anuals.
Aquests límits s’amplien en determinades situacions, com les famílies monoparentals, les llars amb persones amb una discapacitat reconeguda igual o superior al 33% o amb dependència de grau II o III. En el cas de les famílies nombroses, no s’estableix un límit d’ingressos per accedir a la categoria de consumidor vulnerable, tot i que, com en la resta de casos, cal complir els requisits generals del contracte elèctric.
Quant es pot estalviar en la factura?
Fins al 31 de desembre de 2026, el bo social elèctric ofereix un descompte del 42,5% per als consumidors vulnerables i del 57,5% per als vulnerables severs. A partir de l’1 de gener de 2027, es revisaran els percentatges de descompte aplicables. La classificació depèn dels ingressos i de les condicions familiars, de manera que tenir dret al bo social no implica obtenir automàticament el descompte màxim.
El descompte s’aplica a la potència contractada i a l’energia consumida, abans d’impostos. En el cas del consum, però, hi ha uns límits que varien segons la composició de la llar. L’electricitat que supera aquests límits es paga sense descompte.
Com es pot demanar l’ajut?
Per sol·licitar el bo social cal tenir contractada la tarifa regulada PVPC (preu voluntari per al petit consumidor), una potència igual o inferior a 10 kW i el subministrament de l’habitatge habitual a nom de la persona sol·licitant. Els serveis socials bàsics i les oficines de consum poden orientar les persones interessades per demanar l’ajut.
La petició es tramita directament amb una comercialitzadora de referència. Si cal canviar de tarifa o de titular del contracte, es pot gestionar durant el procés. També s’ha d’aportar la documentació que acrediti la identitat, l’empadronament, la composició familiar i, si escau, les circumstàncies especials.
El bo social té generalment una vigència de dos anys i, en la majoria dels casos, es renova automàticament si es mantenen els requisits. Les famílies nombroses han de presentar una nova sol·licitud quan caduca el seu títol.
A més, les persones beneficiàries poden accedir al bo social tèrmic, un ajut anual per compensar les despeses de calefacció, aigua calenta i cuina, sense necessitat de fer una sol·licitud específica si tenien el bo social elèctric el 31 de desembre de l’any anterior.
Més informació al web del Departament de Drets Socials i Inclusió i al web de l’Agència Catalana del Consum.