Fita en càncer de pàncrees: un nou fàrmac oral revoluciona l’esperança de vida dels pacients

El diagnòstic de càncer de pàncrees és, gairebé sempre, una sentència. Una malaltia silenciosa que colpeja sense pietat, sovint quan ja és massa tard per a la majoria de pacients. Les xifres ens posen els pèls de punta.
Cada any, només a Espanya, més de 8.000 persones perden la vida per aquesta malaltia. La supervivència a cinc anys, quan el tumor ja ha fet metàstasi, amb prou feines arriba al 5%. Una realitat desoladora que ens tenia amb l’ai al cor, fins ara.
Una revolució que duplica l’esperança
Però atenció, perquè la ciència acaba de donar un cop de puny a l’estadística. Una notícia que trenca el gel i ens omple d’un optimisme que feia anys que no sentíem. La solució, el secret, el que tots esperàvem, ja té nom i cognoms.
El seu nom és Rasonque i el seu principi actiu, daraxonrasib. Un nou fàrmac oral que acaba de rebre la llum verda de l’FDA, l’Agència d’Aliments i Medicaments dels Estats Units. I el que fa és, literalment, duplicar la taxa de supervivència dels pacients amb el tipus de càncer de pàncrees més comú en fase avançada.
La meva alerta roja sempre està encesa davant d’aquestes malalties, i ara, veure un avenç així, em dona forces per creure que la ciència ens donarà moltes més alegries.
El S.O.S. que la ciència ha respost
Parlem de l’adenocarcinoma pancreàtic, el gran enemic silenciós. Aquest tumor, a causa de la seva absència de símptomes clars en etapes inicials, sol detectar-se ja en estadis molt avançats. És, de fet, el tercer tumor més letal actualment, un autèntic repte per a l’oncologia.
Però Rasonque canvia les regles del joc. Aquest medicament, desenvolupat per la companyia estatunidenca Revolution Medicines, és una pastilla de presa diària. Està indicat per a adults que ja han provat teràpies prèvies o que no toleren la quimioteràpia combinada de primera línia.
El seu truc? Actua bloquejant les diferents variants de la proteïna RAS. Aquesta proteïna és una peça clau que activa el creixement accelerat de les cèl·lules tumorals. Una diana molecular que, fins ara, era pràcticament inabastable per als científics. Un autèntic error de disseny genètic que el fàrmac ja ha après a desactivar.
Detalls que canvien vides
Els resultats de l’assaig clínic internacional de fase 3, presentats amb gran expectació a l’últim congrés anual de l’ASCO i publicats a la prestigiosa revista The New England Journal of Medicine, són clars i contundents. Van participar-hi 500 pacients adults, incloent-hi alguns espanyols.
El fàrmac duplica la supervivència global mitjana dels malalts, passant dels 6,7 mesos que ofereix la quimioteràpia estàndard als 13,2 mesos amb Rasonque. (Sí, nosaltres també al·lucinem amb aquestes xifres).
A més, triplica la taxa de resposta tumoral i, aquí ve el millor per a la qualitat de vida, el seu perfil de seguretat és excel·lent. Disminueix un 10% les toxicitats greus i les interrupcions mèdiques són deu vegades menors que amb la quimioteràpia tradicional. (Això és un autèntic regal per al nostre benestar). El doctor Ricardo Fernández, oncòleg de la Clínica IMQ Zorrotzaurre, ho té clar:
Es pensava que no es podia atacar perquè si s’atacava directament es provocava una toxicitat incompatible amb les cèl·lules sanes, un obstacle que aquest nou fàrmac ha aconseguit superar de manera segura.
La FDA, en veure aquests resultats sense precedents, va accelerar el procés de revisió científica per autoritzar aquesta píndola que pot canviar el futur de molts.
L’efecte dominó d’una solució vital
Aquest èxit no només impacta els pacients amb càncer de pàncrees. Genera un optimisme generalitzat en la recerca de nous tractaments per a altres tumors que també semblaven impossibles de tractar amb fàrmacs. És un pas de gegant per a la ciència.
Des del passat mes de maig, més de 2.000 pacients ja han tingut accés anticipat a Rasonque gràcies a un programa compassiu regulat. Aquesta rapidesa en l’accés és una prova de la confiança en aquest nou tractament i de la urgència que té la comunitat mèdica per oferir alternatives.
El doctor Fernández subratlla que és un avanç notable, però també recorda que “encara estem molt lluny d’aconseguir una cura”. Una frase que ens convida a mantenir la guàrdia alta, però amb una nova esperança. Hem superat un obstacle que es creia insalvable.
Avui, hem vist com la ciència aconsegueix una fita que abans era només un somni. Una pastilla oral que promet més temps, més qualitat de vida, per a aquells que més ho necessiten. És el que totes esperàvem, oi que sí?