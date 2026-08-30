Hito en cáncer de páncreas: un nuevo fármaco oral revoluciona la esperanza de vida de los pacientes

El diagnóstico de cáncer de páncreas es, casi siempre, una sentencia. Una enfermedad silenciosa que golpea sin piedad, a menudo cuando ya es demasiado tarde para la mayoría de pacientes. Las cifras nos ponen los pelos de punta.

Cada año, solo en España, más de 8.000 personas pierden la vida por esta enfermedad. La supervivencia a cinco años, cuando el tumor ya ha hecho metástasis, apenas llega al 5%. Una realidad desoladora que nos tenía con el corazón en un puño, hasta ahora.

Una revolución que duplica la esperanza

Pero atención, porque la ciencia acaba de dar un golpe a la estadística. Una noticia que rompe el hielo y nos llena de un optimismo que hacía años que no sentíamos. La solución, el secreto, lo que todos esperábamos, ya tiene nombre y apellidos.

Su nombre es Rasonque y su principio activo, daraxonrasib. Un nuevo fármaco oral que acaba de recibir la luz verde de la FDA, la Agencia de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. Y lo que hace es, literalmente, duplicar la tasa de supervivencia de los pacientes con el tipo de cáncer de páncreas más común en fase avanzada.

Mi alerta roja siempre está encendida ante estas enfermedades, y ahora, ver un avance así, me da fuerzas para creer que la ciencia nos dará muchas más alegrías.

El S.O.S. que la ciencia ha respondido

Hablamos del adenocarcinoma pancreático, el gran enemigo silencioso. Este tumor, debido a su ausencia de síntomas claros en etapas iniciales, suele detectarse ya en estadios muy avanzados. Es, de hecho, el tercer tumor más letal actualmente, un auténtico reto para la oncología.

Pero Rasonque cambia las reglas del juego. Este medicamento, desarrollado por la compañía estadounidense Revolution Medicines, es una pastilla de toma diaria. Está indicado para adultos que ya han probado terapias previas o que no toleran la quimioterapia combinada de primera línea.

¿Su truco? Actúa bloqueando las diferentes variantes de la proteína RAS. Esta proteína es una pieza clave que activa el crecimiento acelerado de las células tumorales. Un objetivo molecular que, hasta ahora, era prácticamente inalcanzable para los científicos. Un auténtico error de diseño genético que el fármaco ya ha aprendido a desactivar.

Detalles que cambian vidas

Los resultados del ensayo clínico internacional de fase 3, presentados con gran expectación en el último congreso anual de la ASCO y publicados en la prestigiosa revista The New England Journal of Medicine, son claros y contundentes. Participaron 500 pacientes adultos, incluyendo algunos españoles.

El fármaco duplica la supervivencia global media de los enfermos, pasando de los 6,7 meses que ofrece la quimioterapia estándar a los 13,2 meses con Rasonque. (Sí, nosotros también alucinamos con estas cifras).

Además, triplica la tasa de respuesta tumoral y, aquí viene lo mejor para la calidad de vida, su perfil de seguridad es excelente. Disminuye un 10% las toxicidades graves y las interrupciones médicas son diez veces menores que con la quimioterapia tradicional. (Esto es un auténtico regalo para nuestro bienestar). El doctor Ricardo Fernández, oncólogo de la Clínica IMQ Zorrotzaurre, lo tiene claro:

Se pensaba que no se podía atacar porque si se atacaba directamente se provocaba una toxicidad incompatible con las células sanas, un obstáculo que este nuevo fármaco ha conseguido superar de manera segura.

La FDA, al ver estos resultados sin precedentes, aceleró el proceso de revisión científica para autorizar esta píldora que puede cambiar el futuro de muchos.

El efecto dominó de una solución vital

Este éxito no solo impacta a los pacientes con cáncer de páncreas. Genera un optimismo generalizado en la búsqueda de nuevos tratamientos para otros tumores que también parecían imposibles de tratar con fármacos. Es un paso de gigante para la ciencia.

Desde el pasado mes de mayo, más de 2.000 pacientes ya han tenido acceso anticipado a Rasonque gracias a un programa compasivo regulado. Esta rapidez en el acceso es una prueba de la confianza en este nuevo tratamiento y de la urgencia que tiene la comunidad médica para ofrecer alternativas.

El doctor Fernández subraya que es un avance notable, pero también recuerda que «aún estamos muy lejos de conseguir una cura». Una frase que nos invita a mantener la guardia alta, pero con una nueva esperanza. Hemos superado un obstáculo que se creía insalvable.

Hoy, hemos visto cómo la ciencia logra un hito que antes era solo un sueño. Una pastilla oral que promete más tiempo, más calidad de vida, para aquellos que más lo necesitan. Es lo que todos esperábamos, ¿verdad que sí?