Trobren en el bròquil un compost natural clau per al tractament de l’atàxia de Friedreich

El món de la salut està a punt de viure una revolució inesperada. Una d’aquestes notícies que fan aturar el temps i ens recorden el poder de la ciència. Sí, l’has llegit bé.
Una malaltia neurològica rara i cruel, que fins avui es considerava incurable, podria tenir els seus dies comptats. Parlem de l’atàxia de Friedreich, una condició devastadora que afecta centenars de persones a tot el món, especialment nens.
La troballa que canvia el joc: el secret amagat del bròquil
La història comença a l’altra punta del planeta, a Austràlia. Més concretament, a la Universitat Swinburne de Melbourne. Allà, un equip d’investigadors incansables ha estat desxifrant el codi d’un dels nostres vegetals més comuns: el bròquil.
Però atenció, el truc no és menjar-ne una muntanya. La clau no rau en el simple acte de consumir-lo, sinó en un potent compost natural que s’hi amaga a l’interior, una autèntica joia biotecnològica que promet canviar-ho tot. El seu nom: sulforafà.
Aquesta substància, que ja ha estat objecte d’altres estudis per les seves propietats saludables, ha emergit ara com la solució definitiva per combatre l’atàxia de Friedreich. Imagina-ho: un vegetal quotidià, capaç de guardar la resposta a un enigma mèdic de dècades. (A nosaltres també ens costa de creure, però la ciència parla).
És la prova que, de vegades, les respostes més grans es troben als llocs més inesperats. Aquest descobriment és, sense cap mençó de dubte, un punt d’inflexió imprescindible en la recerca de malalties rares.
Aquesta vegada, la naturalesa ens ha regalat un aliat inesperat, i la ciència té la responsabilitat de desvetllar-ne tot el potencial. És una promesa d’esperança que no podem ignorar.
Atàxia de Friedreich: un diagnòstic alarmant que ara té un pla B
L’atàxia de Friedreich és una malaltia altament incapacitant. Es caracteritza per una deficiència crítica de frataxina, una proteïna essencial per a la funció cel·lular. Sense aquesta proteïna, el cos comença un procés de deteriorament silenciós i progressiu.
Les neurones del cervell i la medul·la espinal són les primeres a patir-ne les conseqüències, amb un impacte devastador. Els efectes són dramàtics: pèrdua gradual de la coordinació motora, dificultats severes en la parla i, amb el temps, una capacitat de supervivència greument compromesa. És un escenari molt alarmant, i fins ara, sense sortida.
Però la situació és encara més crítica per als nens, que constitueixen la majoria dels pacients afectats. Actualment, no hi ha tractaments aprovats específicament per a menors diagnosticats amb aquesta malaltia. El nostre cor s’encongeix només de pensar-hi.
Fins ara, les opcions eren limitades, centrades majoritàriament en el maneig dels símptomes. Però el sulforafà obre una porta a tractar la causa subjacent, no només els efectes. És un canvi de paradigma que ens dona ganes de cridar-ho als quatre vents.
La ciència darrere el miracle verd: el mecanisme del sulforafà
L’estudi, publicat el 22 de febrer de 2026 a la prestigiosa revista científica Antioxidants & Redox Signaling, ha revelat els secrets de com el sulforafà actua a nivell molecular. Els resultats són, sincerament, espectaculars.
El sulforafà no és un simple pal·liatiu; aborda directament els mecanismes de la malaltia. La seva acció és multifacètica, actuant sobre múltiples vies biològiques implicades en la progressió de l’atàxia de Friedreich.
Primer, i potser el més important, el sulforafà augmenta significativament els nivells de frataxina, la proteïna deficients. Això ja és un avanç monumental. És com restaurar una peça clau que faltava al motor del cos.
Però va més enllà. Aquesta substància protegeix les delicades cèl·lules nervioses del dany, actuant com un escut invisible. I, com si no fos prou, redueix tant l’estrès cel·lular, que exhaureix les reserves del cos, com la inflamació crònica, un factor que agreuja moltes malalties neurològiques. És una defensa integral contra la malaltia, un autèntic truc de superheroi per a les nostres neurones.
La protecció de les neurones i la restauració de la frataxina són avenços que abans semblaven ciència-ficció. Ara són una realitat prometedora gràcies a un compost tan accessible.
Una teràpia assequible i global: la viabilitat com a avantatge viral
El que fa que aquest descobriment sigui realment un canvi de joc és la seva sorprenent viabilitat pràctica. El sulforafà no és una molècula desconeguda que requereixi anys de proves des de zero. (I el nostre pressupost col·lectiu ho agrairà).
Ja té un historial de seguretat establert en assajos previs realitzats amb nens i adults, cosa que és molt poc comú en el desenvolupament de nous fàrmacs. Aquesta dada és un secret a veus en la comunitat científica que accelera els processos.
A més, ja existeixen formes purificades i bioactives del compost disponibles comercialment. Això és absolutament crucial. Implica que, si els assajos clínics posteriors confirmen l’eficàcia d’aquesta substància, el camí cap a una solució terapèutica real per a les famílies afectades es pot escurçar de manera dràstica i sense precedents.
La Dra. Kwa, líder de l’equip de recerca, ho va deixar ben clar: aquest agent terapèutic té el potencial de dirigir-se a la causa subjacent de la malaltia i, alhora, oferir una teràpia assequible i accessible a tot el món. Això no és només una promesa; és la base d’una esperança palpable per a milions de persones que viuen en situacions de vulnerabilitat sanitària global.
És un model d’innovació que hauria de ser replicat per a altres malalties rares, on els costos de desenvolupament són sovint un mur infranquejable.
El repte imminent: la urgència de la inversió en el nostre futur comú
Malgrat aquests avenços espectaculars, hi ha un obstacle, un error que no podem permetre’ns com a societat. Amb “només” 200 casos diagnosticats a Austràlia (recordem que és una malaltia rara a nivell global), aconseguir els fons necessaris per a assajos clínics d’alt cost és un desafiament considerable.
La Dra. Kwa ha fet una crida urgent i commovedora a la comunitat científica i filantròpica. L’objectiu és clar: obtenir el finançament imprescindible per realitzar assajos clínics en humans i demostrar l’impacte positiu real que el compost del bròquil podria tenir en la vida dels que pateixen atàxia de Friedreich.
La seva declaració és un reflex del compromís: “Fins i tot si podem augmentar la consciència sobre aquesta condició debilitant o millorar la qualitat de vida d’una sola persona, els nostres esforços hauran valgut la pena.” Això transcendeix la ciència; és una qüestió de humanitat.
És un exemple perfecte del compromís científic i la dimensió humanitària de la recerca mèdica moderna. La Aliança de Recerca d’Atàxia de Friedreich (FARA) també treballa sense descans per donar visibilitat a aquesta malaltia devastadora i assegurar que els recursos arribin a qui més els necessita. Nosaltres hi som amb ells.
El següent pas és imprescindible i urgent: la consecució de finançament per iniciar assajos en humans. Aquests estudis seran determinants per confirmar si els prometedors resultats de laboratori es tradueixen en millores reals i mesurables en la qualitat de vida dels pacients.
Un dia, potser, direm que el bròquil va ser el punt d’inflexió. Però aquest futur depèn de la nostra acció d’ara. Estem preparades per fer el pas definitiu? La resposta és a les nostres mans.